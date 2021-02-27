Точечное освещение является одним из самых востребованных вариантов при ремонте в квартирах и домах.

В чем его особенности и какие есть плюсы и минусы – рассказали в Platinum Sirius Shopping.

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Обязательным атрибутом любого дома или квартиры является система освещения потолка. Благодаря ей мы можем осветить любую частичку нашего дома и пользоваться ею в ночное время,

– отметили у Platinum Sirius Shopping.

Точечное освещение – это много малых световых приборов, размещаемых по всей площади потолка. Точечным этот способ освещения называется потому, что небольшой светильник освещает определенную зону или часть комнаты, пояснили специалисты.

Преимущества точечного освещения

Свет рассеивается под небольшим углом (как правило, это – 30 градусов), что обеспечивает качественную подсветку предметов, которые находятся под светильником.

Точечные светильники имеют больший срок годности, чем обычные люстры.

Стоимость светильников значительно ниже, чем цена большой мощной люстры.

Точечные светильники – это качественный свет во всей квартире / Фото legko

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Недостатки точечного освещения

Существуют точечные светильники, которые требуют специальной конструкции потолка (имеется в виду подвесного потолка), не желательной для низких потолков.

Точечные светильники обойдутся дешевле, чем мощная люстра / Фото elektro