Точечное освещение: особенности, преимущества и недостатки
Точечное освещение является одним из самых востребованных вариантов при ремонте в квартирах и домах.
Источник:Инстаграм platinum_sirius_shopping
В чем его особенности и какие есть плюсы и минусы – рассказали в Platinum Sirius Shopping.
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Обязательным атрибутом любого дома или квартиры является система освещения потолка. Благодаря ей мы можем осветить любую частичку нашего дома и пользоваться ею в ночное время,
– отметили у Platinum Sirius Shopping.
Преимущества точечного освещения
- Свет рассеивается под небольшим углом (как правило, это – 30 градусов), что обеспечивает качественную подсветку предметов, которые находятся под светильником.
- Точечные светильники имеют больший срок годности, чем обычные люстры.
- Стоимость светильников значительно ниже, чем цена большой мощной люстры.
Точечные светильники – это качественный свет во всей квартире / Фото legko
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Недостатки точечного освещения
Существуют точечные светильники, которые требуют специальной конструкции потолка (имеется в виду подвесного потолка), не желательной для низких потолков.
Точечные светильники обойдутся дешевле, чем мощная люстра / Фото elektro
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