Точкове освітлення: особливості, переваги та недоліки

Точкове освітлення є одним з найзатребуваніших варіантів під час ремонту у квартирах та будинках.

У чому його особливості та які є плюси і мінуси – розповіли у Platinum Sirius Shopping.

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Обов'язковим атрибутом будь-якого будинку або квартири є система освітлення стелі. Завдяки їй ми можемо висвітлити будь-яку частинку нашого будинку і користуватися нею в нічний час,

– зазначили у Platinum Sirius Shopping.

Переваги точкового освітлення

Світло розсіюється під невеликим кутом (зазвичай, це – 30 градусів), що забезпечує якісне підсвічування предметів, які знаходяться під світильником.

Точкові світильники мають більший термін придатності, ніж звичайні люстри.

Вартість точкових світильників значно нижча, ніж великої потужної люстри.

Точкове освітлення – це багато малих світлових приладів, які розміщуються по всій площі стелі. Точковим цей спосіб освітлення називається тому, що невеликий світильник освітлює певну зону або частина кімнати, пояснили фахівці.

Точкові світильники – це якісне світло у всій оселі / Фото legko

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Недоліки точкового освітлення

Існують точкові світильники, які вимагають спеціальної конструкції стелі (мається на увазі підвісної стелі), що не є бажаним для низьких стель.

Точкові світильники обійдуться дешевше, ніж потужна люстра / Фото elektro