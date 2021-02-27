Точкове освітлення: особливості, переваги та недоліки

Джерело:Інстаграм platinum_sirius_shopping
Точкове освітлення є одним з найзатребуваніших варіантів під час ремонту у квартирах та будинках.
У чому його особливості та які є плюси і мінуси – розповіли у Platinum Sirius Shopping.
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Обов'язковим атрибутом будь-якого будинку або квартири є система освітлення стелі. Завдяки їй ми можемо висвітлити будь-яку частинку нашого будинку і користуватися нею в нічний час,
– зазначили у Platinum Sirius Shopping.
Точкові світильники – це якісне світло у всій оселі / Фото legko
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Існують точкові світильники, які вимагають спеціальної конструкції стелі (мається на увазі підвісної стелі), що не є бажаним для низьких стель.
Точкові світильники обійдуться дешевше, ніж потужна люстра / Фото elektro