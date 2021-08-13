ТОП-7 помилок у ремонті кухні

Кухня – особливе місце у будинку. Для того щоб перебувати в ній було комфортно, важливо продумати всі деталі.

Лише один промах може зіпсувати всі старання під час ремонту. ТОП-7 помилок назвала дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.

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Яких помилок уникати при ремонті кухні

1. Відсутність робочого трикутника

Найчастіше процес приготування їжі відбувається за сценарієм "мийка, плита, холодильник". Це основні складові, які утворюють між собою трикутник. Пам'ятайте, що вам має бути комфортно та зручно пересуватися.

2. Непрактична стільниця

За словами дизайнерки інтер'єру, сюди відносяться невдалі кольори (чорний, наприклад), непрактичні матеріали й поверхні.

3. Відсутність витяжки

Цей елемент не займає багато місця, але для того щоб накопичився гар, волога і кіптява багато часу не потрібно. Витяжка дозволить продовжити "термін придатності" нового інтер'єру.

На кухні передбачте витяжку / Фото pinterest

4. Висота стільниці

Занадто низько або занадто високо означає незручно. Щоб прорахувати потрібну висоту, встаньте, випряміть спину й зігніть руки в ліктях під прямим кутом. Відстань між ліктем і поверхнею має дорівнювати від 10 до 15 сантиметрів. Стандартом вважається висота 85 сантиметрів, але ми зазвичай розміщуємо на висоті 90 сантиметрів,

– зазначила Поліна Ільяшенко.

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5. Занадто низький кран

Низький кран створить незручності. Вибирайте моделі середнього розміру з вбудованим висувним шлангом або ж використовуйте високі моделі.

6. Мало розеток

У кухні повинно бути багато розеток. Підрахуйте, скільки електроприладів ви використовуєте одночасно, і додайте ще 2 – 3 розетки. По-перше, у вас має бути можливість зарядити телефон, наприклад. А по-друге, кількість побутової техніки зростає.

7. Мийка під кутовою шафою

Це дуже незручно у побуті, адже ви будете впиратися лобом у шафу під час миття посуду.

Простір може бути не тільки красивим або зручним, а й красивим, і зручним, продуманим і підлаштованим під вас,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.

Кухня може бути і зручною, і стильною одночасно / Фото pinterest