Всего один промах может испортить все старания во время ремонта. ТОП-7 ошибок назвала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Каких ошибок избегать при ремонте кухни

1. Отсутствие рабочего треугольника

Чаще всего процесс приготовления пищи происходит по сценарию "мойка, плита, холодильник". Это основные составляющие, которые образуют между собой треугольник. Помните, что вам должно быть комфортно и удобно передвигаться.

2. Непрактичная столешница

По словам дизайнера интерьера, сюда относятся неудачные цвета (черный, например), непрактичные материалы и поверхности.

3. Отсутствие вытяжки

Этот элемент не занимает много места, но для того чтобы накопилась гарь, влага и копоть много времени не нужно. Вытяжка позволит продлить "срок годности" нового интерьера.

На кухне предусмотрите вытяжку / Фото pinterest

4. Высота столешницы

Слишком низко или слишком высоко означает неудобно. Чтобы просчитать нужную высоту, встаньте, выпрямите спину и согните руки в локтях под прямым углом. Расстояние между локтем и поверхностью должно быть равно от 10 до 15 сантиметров. Стандартом считается высота 85 сантиметров, но мы в основном размещаем на высоте 90 сантиметров,

– отметила Полина Ильяшенко.

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5. Слишком низкий кран

Низкий кран создаст неудобства. Выбирайте модели среднего размера со встроенным выдвижным шлангом или же используйте высокие модели.

6. Мало розеток

В кухне должно быть много розеток. Подсчитайте, сколько электроприборов вы используете одновременно, и добавьте еще 2 – 3 розетки. Во-первых, у вас должна быть возможность зарядить телефон, например. А во-вторых, количество бытовой техники растет.

7. Мойка под угловым шкафом

Это очень неудобно в быту, ведь вы будете упираться лбом в шкаф во время мытья посуды.

Пространство может быть не только красивым или удобным, а и красивым, и удобным, продуманным и подстроенным под вас,

– резюмировала дизайнер интерьера.

Кухня может быть и удобной, и стильной одновременно / Фото pinterest