Торгова нерухомість в Україні: в яких містах та за скільки можна орендувати площу в ТРЦ
Джерело:The Page
2020 рік виявився складним для комерційної нерухомості, зокрема ритейлу. Зниження відвідуваності торгово-розважальних центрів і падіння купівельної спроможності українців призвели до обвалу орендних ставок в ТРЦ від 5% до 30%.
Ситуація дещо змінилася у 2021 році. Вартість "квадрату" в першому півріччі зросла на 5 – 10%. Портал The Page дослідив актуальні ціни в різних містах України.
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Що впливає на ціноутворення
Насамперед ціна "квадрата" залежить від:
- характеристик самого ТРЦ (місце розташування, потоки потенційних покупців тощо);
- кількості та впізнаваності якірних орендарів, які привертають увагу до ТРЦ;
- типу ТЦ (супермаркет, розважальний сегмент, заклади громадського харчування, фешн магазини).
Закономірно й те, що орендні ставки у ТРЦ напряму залежать від розміру орендованої площі та товарної групи.
Скільки доведеться заплатити за "квадрат" в різних містах країни
Юлія Кузнєцова, керівниця відділу консалтингу NAI Ukraine, розповіла про актуальні ціни у 2021 році.
Найвищі орендні ставки, долар за метр квадратний на місяць у Києві: ТРЦ (секції по 100 – 200 метрів квадратних) – 60 – 70, на головних торговельних вулицях – близько 70. Зокрема, для фешн-брендів середнього сегмента у київських ТРЦ ставки можуть стартувати від 10 доларів за метр квадратний, окрім цього експлуатаційні платежі складають близько 10 доларів.
Експертка додала, що в інших містах-мільйонниках рівень орендних ставок нижчий, ніж у Києві.
В Одесі найвищий рівень це 50 – 60 доларів за квадратний метр, а стартують вони від 8 доларів за квадратний метр. У невеликих містах – обласних центрах, як, наприклад, Тернопіль, орендні ставки починаються від 7 доларів за метр квадратний і доходять до 20 доларів.
За даними OLX Нерухомість, у третьому кварталі 2021 середня вартість оренди за 1 метр квадратний в ТРЦ України розподілилася таким чином:
- Львів – 17 000 гривень;
- Одеса – 14 780 гривень;
- Київ – 14 750 гривень;
- Харків – 14 500 гривень;
- Дніпро – 14 025 гривень;
- Запоріжжя – 14 000 гривень;
- Кривий Ріг – 13 500 гривень;
- Хмельницький – 10 000 гривень;
- Черкаси – 10 000 гривень;
- Чернівці – 9 600 гривень;
- Херсон – 7 000 гривень.
За інформацією ОLХ Нерухомість, сьогодні представлено найбільшу кількість вільних об’єктів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. При цьому рівень вакантності у різних містах не є однорідним. Так, у торговельних центрах Києва він складає близько 10 – 11%.
Чи варто чекати підвищення цін у 2022 році
Період локдауну вплинув на спад відвідуваності торгових об'єктів, разом із зростанням проведеного у закладах часу та середнього чека: за даними опитування NAI Ukraine, +15% у 2020 році та +30% у 2021 році.
Як пояснює керівниця департаменту агентських та консультаційних послуг у сфері торговельної нерухомості компанії Cushman & Wakefield в Україні Катерина Весна, значне зростання орендних ставок у наступному році не очікується:
Вони будуть підвищені власниками у межах передбаченого рівня індексації або планового рівня підвищення орендної плати відповідно до умов договорів оренди. Зазвичай це – 5 – 15%, а для ТЦ/ТРЦ, які відкрилися в 2021 році, індексація може сягати 20%.
В разі зниження відвідуваності ТРЦ на тлі локдауну, буде застосована практика короткострокових домовленостей зі зниження фіксованої частини орендної плати на час таких обставин.