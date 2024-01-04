Стіни в кухні обробляють по-різному, але для акценту дизайнери часто використовують плитку хоча б на задній панелі. Особлива візерункова плитка якраз стане трендом 2024 року – дізнайтеся, яка саме.
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Славнозвісна делфтська плитка знову в тренді
У 17 та на початку 18 століття дуже популярними були вироби Delftware – це загальна назва керамічних виробів голландського міста Делфт. Зараз тренд на делфтські візерунки знову повертається.
Це синьо-білі малюнки з деталями повсякденного життя з минулого. Корабельні вітрила, квіткові виставки, міфологічні істоти, коні та екіпажі – це лише кілька прикладів візерунків, які можна часто побачити.
Стіни можна частково обкласти делфтською плиткою / Фото Jake Curtis
Дизайнери кажуть, що ця історична кераміка буде чудово поєднуватися з витонченими деталями сучасних сільських кухонь. Якщо ви шукаєте спосіб додати естетики кухні, плитка Delft – це тренд, який варто розглянути просто зараз.
"Делфтська плитка – це легендарна красива блакитно-біла плитка, яку виготовляють у місті Делфт у Нідерландах з 1653 року. У Європі їх часто бачать на кухні чи використовують для обробки камінів", – поділилася канадська дизайнерка Амі Маккей.
Французька кухня з автентичною блакитно-білою делфтською плиткою / Фото Mineun Kim