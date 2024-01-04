Стены в кухне отделывают по-разному, но для акцента дизайнеры часто используют плитку хотя бы на задней панели. Особая узорная плитка станет трендом 2024 года – узнайте, какая именно.

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Славная делфтская плитка снова в тренде

В 17 и начале 18 века очень популярны изделия Delftware – это общее название керамических изделий голландского города Делфт. Сейчас тренд на делфтские узоры снова возвращается.

Это сине-белые рисунки с деталями повседневной жизни из прошлого. Корабельные паруса, цветочные выставки, мифологические существа, лошади и экипажи – это лишь несколько примеров узоров, которые можно увидеть.

Стены можно частично обложить делфтской плиткой / Фото Jake Curtis

Дизайнеры говорят, что эта историческая керамика будет отлично сочетаться с изящными деталями современных деревенских кухонь. Если вы ищете способ добавить эстетики кухни, плитка Delft – это тренд, который стоит рассмотреть прямо сейчас.

"Делфтская плитка – это легендарная красивая голубовато-белая плитка, которую производят в городе Делфт в Нидерландах с 1653 года. В Европе их часто видят на кухне или используют для отделки каминов", – поделилась канадская дизайнер Ами Маккей.