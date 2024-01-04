Який тренд у дизайні інтер'єру кухонь повертається у 2024 році: це справжня краса

Цього року одним із найпопулярніших стилів для дизайну кухонь буде сучасний сільський. Це новостворений стиль, який вже набирає популярності. Окрім того, на сучасних сільських кухнях трендовою буде одна важлива деталь.

Стіни в кухні обробляють по-різному, але для акценту дизайнери часто використовують плитку хоча б на задній панелі. Особлива візерункова плитка якраз стане трендом 2024 року – дізнайтеся, яка саме.

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Славнозвісна делфтська плитка знову в тренді

У 17 та на початку 18 століття дуже популярними були вироби Delftware – це загальна назва керамічних виробів голландського міста Делфт. Зараз тренд на делфтські візерунки знову повертається.

Це синьо-білі малюнки з деталями повсякденного життя з минулого. Корабельні вітрила, квіткові виставки, міфологічні істоти, коні та екіпажі – це лише кілька прикладів візерунків, які можна часто побачити.

Стіни можна частково обкласти делфтською плиткою / Фото Jake Curtis

Дизайнери кажуть, що ця історична кераміка буде чудово поєднуватися з витонченими деталями сучасних сільських кухонь. Якщо ви шукаєте спосіб додати естетики кухні, плитка Delft – це тренд, який варто розглянути просто зараз.

"Делфтська плитка – це легендарна красива блакитно-біла плитка, яку виготовляють у місті Делфт у Нідерландах з 1653 року. У Європі їх часто бачать на кухні чи використовують для обробки камінів", – поділилася канадська дизайнерка Амі Маккей.

Французька кухня з автентичною блакитно-білою делфтською плиткою / Фото Mineun Kim