Якщо ви прагнете перетворити свою кухню з практичного простору на затишне місце – тренд Cafecore у цьому допоможе. Головна ідея тренду полягає в тому, щоб створити привітний куточок для посиденьок.

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Як облаштувати кухню за тенденцією Cafecore

Цей новий тренд не дарма має таку назву, адже вам потрібно облаштувати кухню подібно до найпривітніших кафе. Вона має стати місцем, де можна не лише готувати їжу, а й прийняти гостей чи згорнутися калачиком із гарячим напоєм у куточку без формального обіднього столу.

Звучить досить затишно. Як облаштувати таку привітну кафе-зону? Для початку вам потрібно розвантажити свою кухню, якщо там є багато шаф, особливо навісних. Якщо ж ви облаштовуєте кухню з нуля, то поставте там найнеобхідніші меблі й залиште одну стіну з куточком пустою.

Куточок для посиденьок на кухні / Фото deVOL Kitchens

Що стосується меблів, то добре було б обрати невеликий диван або два зручні крісла та столик, як у кав'ярні. Таким чином ви навіть наповните свою кухню паризьким шармом.

"Ключ до успіху – вибрати менший столик для домашнього кафе з мінімальною площею та поставити навколо нього лише два стільці. Ідеальними будуть сидіння з плетених матеріалів", – каже американська дизайнерка Кеті Куо.

Щоб створити ідеальну заспокійливу атмосферу, спробуйте пом'якшити простір за допомогою палітри м'яких нейтральних тонів. Це можуть бути ніжно-рожеві, пастельні блакитні та теплі земляні тони.

Стилізоване домашнє кафе / Фото Cathy Nordström

Не забувайте про аксесуари. Жоден простір не здається по-справжньому "дизайнерським" без цікавих штрихів. Ви можете встановити стелажі з гачками й поставити там улюблені кухлі та декор. Також можна повісити на стіну пару розписаних настінних тарілок. Словом, експерименти вітаються.