Если вы хотите превратить свою кухню из практического пространства в уютное место – тренд Cafecore в этом поможет. Главная идея тренда заключается в том, чтобы создать приветливый уголок для посиделок.

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Как обустроить кухню по тенденции Cafecore

Этот новый тренд не зря имеет такое название, ведь вам нужно обустроить кухню подобно приветливым кафе. Она должна стать местом, где можно не только готовить пищу, но и принять гостей или свернуться калачиком с горячим напитком в уголке без формального обеденного стола.

Звучит достаточно уютно. Как обустроить такую приветливую кафе-зону? Для начала вам нужно разгрузить свою кухню, если там есть много шкафов, особенно навесных. Если же вы обустраиваете кухню с нуля, то поставьте там самую необходимую мебель и оставьте одну стену с уголком пустой.

Уголок для посиделок на кухне / Фото deVOL Kitchens

Что касается мебели, то хорошо было бы выбрать небольшой диван или два удобных кресла и столик, как в кафе. Таким образом вы даже наполните свою кухню парижским шармом.

"Ключ к успеху – выбрать меньший столик для домашнего кафе с минимальной площадью и поставить вокруг него только два стула. Идеальными будут сиденья из плетеных материалов", – говорит американский дизайнер Кэти Куо.

Чтобы создать идеальную успокаивающую атмосферу, попробуйте смягчить пространство с помощью палитры мягких нейтральных тонов. Это могут быть нежно-розовые, пастельные голубые и теплые земляные тона.

Стилизованное домашнее кафе / Фото Cathy Nordström

Не забывайте об аксессуарах. Ни одно пространство не кажется по-настоящему "дизайнерским" без интересных штрихов. Вы можете установить стеллажи с крючками и поставить там любимые кружки и декор. Также можно повесить на стену пару расписанных настенных тарелок. Словом, эксперименты приветствуются.