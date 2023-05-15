Який тренд декору набирає обертів у 2023 році: ви маєте це побачити

Хоча цей дизайн не є новим, та він став дуже бажаним весною 2023 року. Дизайнери кажуть, що ця тенденція буде актуальною тривалий час.

Замість "гучних" та величезних елементів чи принтів експерти радять використовувати ніжний квітковий дизайн. Цього року тренд на милі весняні інтер'єри.

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Новий тренд із запахом весни

Квіти присутні майже в усіх естетичних напрямках, які зараз популярні – максималістичному декорі, біофільному та котеджкорі.

Дизайнерка Кейтлін Вілсон висловила свій погляд щодо квіткового дизайну в книзі "Повернення до краси". Вона розповіла, що в тренді зараз вишуканість і це не просто так: зміна була неминуча після років суворого мінімалізму.

Квітковий декор знову в тренді / Фото Jennifer Hunter Design

"Після десятиліть простих, м'яких дизайнерських тенденцій люди повертаються до класики – традиційної філософії та елементів декору, де більше означає більше, а колір і візерунок сприймаються", – каже Вілсон.

Дизайнерка інтер'єру Дженніфер Хантер погоджується: "Я думаю, що відродження красивого декору є реакцією на тенденцію мінімалізму в дизайні, яка існує так довго. Людям набрид нудний дизайн, і вони шукають більше інтересу, простору та радості".

Акцентна стіна з квітковим принтом / Фото Caitlin Wilson

Квіти можна використовувати всюди

"Квіти можуть бути скрізь: на шпалерах, подушках, килимах тощо. Освітлення та столярні вироби також чудові способи додати ефекту за допомогою розкішних жіночих деталей", – розповідають експерти.

Квіткові подушки та крісла чудово доповнюють інтер'єр / Фото Caitlin Wilson

Проте у всіх дизайнах важливо дотримуватися балансу. Справжній ключ до цієї естетики полягає в тому, щоб усе виглядало акуратно. Схилити терези до метушливого та надмірного досить легко. Будьте обережні.