Тренди в інтер'єрі, які ніколи не вийдуть з моди: ТОП-5

Кожен власник хоче зробити житло максимально сучасним і стильним. Однак тренди в інтер'єрі постійно змінюються.

Для того щоб квартира залишалася модною, слід використовувати рішення, які завжди актуальні. 5 з таких назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

Цікаво Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані

Які тренди завжди будуть в моді

Базові кольори

У тренді – натуральність. Події останніх років тільки посилили його. Самоізоляція, карантинні обмеження підштовхнули людей до вибору спокійних кольорів і відтінків. Це проявляється як в оздобленні, так і в деталях.

Округлі форми

М'якість і жіночні форми, за словами дизайнерки інтер'єру, зараз на піку. Це стосується й архітектурних рішень, і вибору меблів, і декору. Строгі лінії та планування, які були модними раніше, пом'якшуються меблями без кутів.

Спокійні відтінки – тренд в інтер'єрі / Фото pinterest

Читайте 3 непотрібних рішення, якщо ви хочете продати квартиру

Мінімалізм

У просторі важлива наявність повітря та вільного місця. Декор використовується мінімально. Також не слід використовувати багато предметів меблів.

Натуральність

Натхнення природою – важливо оточувати себе натуральними матеріалами та фактурами. Це стосується всього: і оздоблення, і меблів, і декору,

– уточнила Вікторія Файнблат.

Поєднаний простір зі збереженням приватності

Дизайнерка інтер'єру розповіла, що об'єднання приміщень є модним рішенням. Зокрема заведено поєднувати кухню і вітальню, кухню та їдальню тощо.

Текст публікації Вікторії Файнблат:

Тренди, які ніколи не вийдуть з моди!

Базові кольори – у виборі кольору два фактори. Головним трендом до 2021 – 2022 року, як і раніше залишається "натуральність", і пандемія тільки посилила цей дизайн – напрямок. Ми стали набагато більше часу проводити вдома, і спокійні деталі довкола стали лише вітатися.

Округлі форми – м'якість і жіночні форми сьогодні на піку: це стосується й архітектурних рішень, і вибору меблів, і декору. Це не нова тенденція, але сформувалася вона не так давно. Сьогодні строгі лінії та планування пом'якшуються меблями без кутів.

Мінімалізм – йдеться про мінімальне декорування та використанні меблів. Наявність повітря і вільного місця – основна вимога до квартири.

Натхнення природою – важливо оточувати себе натуральними матеріалами та фактурами. Це стосується всього: і оздоблення, і меблів, і декору.

Поєднані простори зі збереженням приватності. Цей тренд поєднав у собі цілих два. Перший – поєднання простору. Окрема кухня і вітальня сьогодні не популярні. Багато дизайнерів намагаються об'єднати кімнати, перетворивши зал на кухню – вітальню – їдальню за принципом лофт.