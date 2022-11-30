Для тих, хто любить класику: 3 тренди інтер'єру, які ніколи не вийдуть з моди
Джерело:House Beautiful
Тренди – поняття мінливе, але існують класичні елементи, які завжди будуть актуальними у вашій оселі. Йдеться про класичний сірий колір, мінімалістичні фасади та бронзу на світильниках.
Порадами, які допоможуть створити інтер'єр, що ніколи не вийде з моди, поділилася Мануела Хемілфорд, засновниця і креативна директорка лондонської студії дизайну інтер'єру Hamilford Design.
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Шафи в стилі шейкер
Фасади шаф у стилі шейкер відрізняються мінімалізмом. Для них характерне просте і чітке різьблення, що має вигляд прямокутної або квадратної рами. Ручки на дверцятах ледве помітні, а на сучасних моделях – можуть бути прихованими.
Фасади шаф у стилі шейкер відрізняються мінімалізмом | Фото Nordiskakok
Такі шафи найчастіше зустрічаються на кухні та у ванній. Цей стиль добре поєднується і з сучасним дизайном, і з класикою. До того ж він вдало вписується в екостилі, створюючи затишок.
Такі шафи найчастіше зустрічаються на кухні та у ванній / Фото Justinplace
Через свою універсальність та невибагливість у догляді такі шафи будуть актуальними і сьогодні, і через 20 років.
Такі шафи будуть залишатися актуальними / Фото Blakeslondon
Колірне оформлення на основі сірого
Сіре оформлення кімнати або певної зони також є позачасовим рішенням. Завдяки своїй нейтральності, сірий не виходить із трендів та робить ваш ремонт вічно актуальним та стильним. До того ж будь-які його відтінки – від м'яких і світлих до темних і важких – додадуть елегантності будинку.
Сірий – чудовий фон для будь-яких рішень / Фото womensays
Дизайнерка радить обирати цей колір тим, хто ще не вирішив, якому стилю надасть перевагу при оформленні помешкання, адже він стане чудовим тлом для будь-якого дизайну.
Сірий колір чудово доповнить будь-який інтер'єр / Фото homestolove
Світильники та фурнітура із темної бронзи
Нержавіюча сталь і хромовані світильники у ванних кімнатах і кухнях є одним із найочевидніших рішень. Це теж пов'язано із тим, що вони давно перекочували у категорію класики, яка не старіє.
Бронзові елементи виглядають дорожче, аніж безколірні аналоги / Фото The Radiator Company
Цей сплав, що складається з міді та олова, є досить міцним, легко очищається та вписується у будь-який інтер'єр. Тому цей елемент не просто назавжди залишиться трендовим, але й додасть квартирі розкоші.