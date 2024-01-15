Три чудові кольори для дизайну ванних кімнат у 2024 році: вони точно вам сподобаються
Джерело:Homes & Gardens
Коли тренди збігаються з власними вподобаннями – це просто ідеально. Цьогоріч для дизайну ванних кімнат будуть популярні такі універсальні та чарівні відтінки, які всі будуть обирати із задоволенням.
Колір є важливою частиною будь-якого дизайну: в той час, як яскравіші кольори викликають радість, більш нейтральні тони допомагають створити заспокійливий оазис. У 2024 році в тренді будуть різні відтінки, але з-поміж усіх дизайнери виокремили саме ці.
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Жовтий
Якщо ви хочете, щоб ванна кімната покращувала настрій своїми яскравими кольорами, то жовтий буде ідеальним тоном.
"Я завжди був прихильником того, щоб ванні кімнати фарбували яскравими кольорами, такими як жовтий. Це миттєвий вітамін D у приміщенні, який покращує ваш настрій", – каже провідний британський дизайнер інтер'єру Метью Вільямсон.
Жовтий набагато універсальніший, ніж усі думають, саме тому дизайнери радять цей колір з-поміж інших яскравих. Він одночасно привабливий і заряджає енергією.
Шоколадно-коричневий
Цей відтінок стане ідеальним для ванних кімнат, які, за ідеєю, мають бути місцем спокою і розслаблення. Гладкі коричневі відтінки справді творять дива.
У 2024-му дуже популярним буде шоколадно-коричневий, який вже вважають трендовим для дизайну будь-яких кімнат.
Блакитний
Коли справа стосується вибору кольорів для ванної кімнати, ви ніколи не помилитеся, якщо оберете якийсь відтінок синього. Наприклад, це може бути ніжний або насичений і яскравий блакитний.