Трендові кольори в інтер'єрі: які і як їх правильно використовувати

Джерело:Інстаграм Тетяни Жукової
Головними кольорами 2021 року за версією Інституту кольору Pantone стали сірий і жовтий.
Як їх правильно використовувати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.
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Фахівці американського Інституту кольору Pantone оголосили два головних кольори 2021 року – спокійний сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Grey і оптимістичний жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating. Вони покликані передати послання сили і надії, одночасно стійкі і надихаючі. Грамотно підібрані відтінки сірого допоможуть створити витончений і елегантний стиль. Але сірий колір слід використовувати обережно, щоб не зіпсувати загальну картину інтер'єру,
– зазначила Жукова.
Сірий колір підійде для будь-якого житла / Фото museum-design
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Жовтий Illuminating – навпаки, описується як яскравий і життєрадісний жовтий, зігріваючий відтінок, наповнений сонячною енергією. У всьому знати почуття міри – це головне правило успішного дизайну. Це стосується і використання активного кольору в інтер'єрі,
– наголосила Тетяна Жукова.
Жовтий колір зробить приміщення яскравим і стильним / Фото pinterest
Разом же ці два кольори повинні бути особливо актуальні в світі, де люди шукають впевненості, енергії і надії. 2021 диктує трендом цього сезону саме таке поєднання!
– резюмувала Тетяна Жукова.