Трендові кольори в інтер'єрі: які і як їх правильно використовувати

Головними кольорами 2021 року за версією Інституту кольору Pantone стали сірий і жовтий.

Як їх правильно використовувати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.

Цікаво Дизайн вітальні: ТОП-10 золотих правил

Фахівці американського Інституту кольору Pantone оголосили два головних кольори 2021 року – спокійний сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Grey і оптимістичний жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating. Вони покликані передати послання сили і надії, одночасно стійкі і надихаючі. Грамотно підібрані відтінки сірого допоможуть створити витончений і елегантний стиль. Але сірий колір слід використовувати обережно, щоб не зіпсувати загальну картину інтер'єру,

– зазначила Жукова.

Як використовувати сірий колір в інтер'єрі

Сірий найкраще поєднувати з нейтральними кольорами: білим, бежевим, чорним, коричневим.

Особливу увагу потрібно приділити тональності сірого – від цього залежить "настрій" вдома.

У сірому кольорі можуть бути деталі: подушки, торшери, вази, хутряні вироби.

Сірий колір відмінно поєднується з натуральними матеріалами. До сірого інтер'єру можна додати декор мармуром, кам'яну кладку, дерево тощо.

Сірий колір підійде для будь-якого житла​ / Фото museum-design

Для того щоб інтер'єр не був нудним і похмурим, продумайте якісне штучне освітлення.

Зелені рослини допоможуть прикрасити й урізноманітнити обстановку, додадуть свіжого повітря.

Сірий, за словами дизайнерки інтер'єру, відмінно поєднується з золотом. Однак важливо, щоб відтінки сірого не мали блиском, щоб не заглушати золоті акценти.

Читайте також Стелі у квартирі та будинку: що у тренді, а чого робити не можна

Як використовувати жовтий колір в інтер'єрі

Жовтий Illuminating – навпаки, описується як яскравий і життєрадісний жовтий, зігріваючий відтінок, наповнений сонячною енергією. У всьому знати почуття міри – це головне правило успішного дизайну. Це стосується і використання активного кольору в інтер'єрі,

– наголосила Тетяна Жукова.

Жовтий колір не повинен заповнювати весь простір – це може викликати роздратування і негативно впливати на емоційний стан мешканців.

Жовтий колір зробить приміщення яскравим і стильним​ / Фото pinterest

Жовтий колір рекомендується в інтер'єр впроваджувати дозовано, обмежуючись кількома деталями декору.

Жовтий слід додавати у ті місця, де не вистачає світла – це зробить інтер'єр свіжим і цікавим.

Разом же ці два кольори повинні бути особливо актуальні в світі, де люди шукають впевненості, енергії і надії. 2021 диктує трендом цього сезону саме таке поєднання!

– резюмувала Тетяна Жукова.