Для того щоб зробити вітальню ідеальної, важливо дотримуватися деяких правил.

10 золотих правил в оформленні вітальні назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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ТОП-10 правил для ідеальної вітальні

Номінальний центр. Їм може бути домашній кінотеатр, стелаж з книгами або вікно зі шторами. Стиль вітальні. Для того щоб не захаращувати простір – виберіть один стиль, який вам до душі. Оформлення і кольори в інтер'єрі. У невеликих приміщеннях рекомендується використовувати теплі тони. Також допускаються контрасти (меблі, стіна та ін.). Акцент у дизайні вітальні. У маленькому приміщенні це може бути предмет меблів, камін або килим. Важливо: акцент має бути один. Освітлення. У вітальні потрібен другий світловий сценарій. Це означає, що однієї люстри недостатньо.

Вітальня буде радувати багато років, якщо дотримуватися правил в оформленні / Фото pinterest

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Розеток повинно бути багато – це дозволить позбутися від зайвих проводів у приміщенні. Продумайте розташування розеток заздалегідь. Меблі. За словами Вікторії Файнблат, чим менше меблів – тим зручніше навіть великій компанії. Крім того, вхід у вітальню не повинен бути вузьким. Текстиль вітальні

Часто люди помиляються, думаючи що великі штори посилюється приміщення – ні. Це залежить від того, з якого текстилю вони і якої конфігурації. Крім того, потрібно не забувати про такі декори, як подушечки,

– пояснила Вікторія Файнблат.