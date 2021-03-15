Главными цветами 2021 года по версии Института цвета Pantone стали серый и желтый.

Как их правильно использовать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Татьяна Жукова.

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Специалисты американского Института цвета Pantone объявили два главных цвета 2021 года — спокойный серый PANTONE 17-5104 Ultimate Grey и оптимистичный желтый PANTONE 13-0647 Illuminating. Они призваны передать послание силы и надежды, одновременно стойкое и воодушевляющее. Грамотно подобранные оттенки серого помогут создать утонченный и элегантный стиль. Но серый цвет следует использовать осторожно, дабы не испортить общую картину интерьера,

– отметила Жукова.

Как использовать серый цвет в интерьере

Серый лучше всего сочетать с нейтральными цветами: белым, бежевым, черным, коричневым.

Особое внимание нужно уделить тональностью серого – от этого зависит "настроение" дома.

В сером цвете могут быть детали: подушки, торшеры, вазы, меховые изделия.

Серый цвет отлично сочетается с натуральными материалами. К серому интерьеру можно добавить декор мрамором, каменная кладка, дерево и пр.

Серый цвет подойдет для любого жилья / Фото museum-design

Для того чтобы интерьер не был скучным и унылым, продумайте качественное искусственное освещение.

Зеленые растения помогут украсить и разнообразить обстановку, добавят свежего воздуха.

Серый, по словам дизайнера интерьера, отлично сочетается с золотом. Однако важно, чтобы оттенки серого не обладали блеском, чтобы не заглушать золотые акценты.

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Как использовать желтый цвет в интерьере

Желтый Illuminating – напротив, описывается как яркий и жизнерадостный желтый, согревающий оттенок, наполненный солнечной энергией. Во всем знать чувство меры — это главное правило успешного дизайна. Это касается и использования активного цвета в интерьере,

– подчеркнула Татьяна Жукова.

Желтый цвет не должен заполнять все пространство – это может вызывать раздражение и негативно влиять на эмоциональное состояние проживающих.

Желтый цвет сделает помещение ярким и стильным / Фото pinterest

Желтый цвет рекомендуется в интерьер внедрять дозировано, ограничиваясь несколькими деталями декора.

Желтый следует добавлять в те места, где не хватает света – это сделает интерьер свежим и интересным.

Вместе же эти два цвета должны быть особенно актуальны в мире, где люди ищут уверенности, энергии и надежды. 2021 диктует трендом этого сезона именно такое сочетание!

– резюмировала Татьяна Жукова.