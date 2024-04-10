5 кольорів квітня: які тони найпопулярніші для фарбування стін і меблів цього року
Джерело:Homes & Gardens
Квітень – гарний час, щоб по-весняному оновити інтер'єр. Дизайнери радять черпати натхнення з підбадьорливих сезонних кольорів. У квітні трендовими є багато відтінків: від пікантного жовтого до насиченого фіолетового.
Дизайнери назвали 5 кольорів квітня, які домінуватимуть цієї весни. Усі яскраві відтінки вони радять поєднувати з білим і зеленим для збалансованого вигляду.
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Насичений фіолетовий
Весняний сад рясніє насичено-фіолетовими квітами, і наш інтер'єр має бути насичений таким же вибуховим кольором. Дизайнери кажуть, що фіолетовий "має привабливу, доброзичливу енергію та чудово підходить для створення невимушеної атмосфери в домі".
Пастельний жовтий
Блідо-жовтий вже давно в тренді, і цієї весни він залишатиметься популярним. Цей життєрадісний колір наповнює кімнату оптимізмом і водночас заспокоює, як і всі пастельні відтінки.
Небесно-блакитний
Свіжий, повітряний і наповнений силою природи – світло-блакитний колір цього року визнали ідеальним тоном для сучасних інтер'єрів. Його добре поєднувати з кремовим, гірчичним, а також темно-синім. Вибір залежить від атмосфери, яку ви захочете створити.
Рожевий
Саме цієї весни найпопулярнішим відтінком буде яскраво-рожевий або його ще називають барбі. Когось цей колір дратує, а когось – змушує щоразу посміхатися. У цьому його унікальність.
Палений апельсин
Дуже сміливий колір, який випромінює енергію. Дизайнери кажуть, що він "не для обережних". Палений апельсин оцінять лише максималісти.