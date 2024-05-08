Кольори травня 2024: які чудові відтінки знову стають популярними

Травень – чудовий час, щоб додати трохи кольору в нейтральні інтер'єри. Дизайнери розповіли, які відтінки стануть трендовими цього місяця.

Ідеальні кольори фарби в травні – це ті, які відтворюють красу природи. Не дивно, що цього місяця популярність прогнозують смарагдово-зеленому, яскраво-жовтому та блакитному.

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Блідо-блакитний

Світло-блакитна кухня з темно-зеленими тумбами / Фото Benjamin Moore

Відтінок неба і моря не може залишатися осторонь весною. Він допомагає створити піднесену та оптимістичну атмосферу, яка заспокоює.

Смарагдовий

Темно-зелена вітальня з червоними акцентними стільцями / Фото White Arrow

Це королівський відтінок зеленого, який обожнюють використовувати на кухні, а також у вітальні. Він добре поєднується з приглушеним коричневим або блідо-блакитним.

Лимонно-жовтий

Жовта вітальня з білими глянцевими стінами / Фото Tim Salisbury

Сонячний відтінок, який називають "найжиттєрадіснішим кольором". Не дивно, що він переживає ренесанс у травні.

Блідо-рожевий

Рожева англійська кухня / Фото Plain English Kitchens

Цей м'який відтінок рожевого є чудовою альтернативою звичайним нейтральним тонам. Найкраще використовувати блідо-рожеву фарбу в спальні або у ванній кімнаті.

Бірюзовий

Ефектна бірюзова кухня з мармуровою панеллю / Фото Future

Піднесений, але спокійний відтінок, що стирає межі між синім і зеленим. Дизайнери кажуть, що він асоціюється з позитивом, щастям і спокоєм, бо має біофільну природу.