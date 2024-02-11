Весняні кольори 2024: які тони будуть дуже популярними в дизайні інтер'єру
Джерело:Homes & Gardens
Вечори стають коротшими, а температура трохи вищою. Дизайнери вважають, що саме час задуматися про весняний сезон. Дізнайтеся, які відтінки будуть дуже популярними в теплу пору цьогоріч.
З настанням теплої пори ми просто змушені додати хоч трохи яскравості в наші домівки. А весняні кольори є ключовими деталями для створення піднесеної атмосфери. Ось які відтінки стають популярними вже зараз.
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Ніжно-рожевий
Весна – це час для душевної піднесеності й насолоди світлішими та теплішими днями. Відтак колірні тренди цього сезону сприяють відтінкам, які створюють відчуття радості в інтер'єрі. І це найперше ніжно-рожеві чи пастельно-рожеві відтінки.
Коли мова стосується весняних кольорів, дизайнери радять черпати натхнення зовні та вносити його всередину. "Букет весняних квітів, тепле сонячне світло та чисте блакитне небо – усе це стає джерелом натхнення. Кольори природи виглядають свіжо й оптимістично та відображають наш настрій, коли ми проводимо багато часу на сонці", – стверджують експерти.
Ніжно-рожевий є чудовою альтернативою бежевому. Він вносить тепле сяйво у щоденну рутину, створюючи привабливу, комфортну та вишукану атмосферу.
Яскраво-жовтий
Традиційна ванна кімната з жовтим акцентом / Фото Lauren Gilberthorpe
Цей колір теж найчастіше асоціюється з весною, бо він яскравий і радісний, а ще допомагає створити піднесений настрій у домі. Хіба це не те, що ми хочемо бачити весною?
Не варто лякатися жовтого, бо фарбувати стіни цим кольором не обов'язково. Достатньо буде додати лише один акцент, як-от у цій ванній кімнаті.
Теплі глиняні тони
Не всі наважаться на яскраві кольори у своїх інтер'єрах, тож завжди є нейтральні відтінки, які підходять для кожної пори року. Мовиться про теплі глиняні тони – весною вони створюють приємний, освітлювальний ефект у приміщенні.
Особливо цей колір буде доречним у маленьких приміщеннях – він чудово "приймає" ранкове весняне сонце.