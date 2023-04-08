Ще після пандемії холодні та нейтральні тони менше використовували в дизайні інтер'єру. Зараз найпопулярнішими є більш теплі, привабливі відтінки.

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Сіро-зелений відтінок

Цей відтінок тепліший і брудніший, ніж традиційний, холодний сірий. Він є ідеальною серединою між сірим та зеленим.

Сіро-зелений відтінок створює примхливе, вишукане відчуття та додає глибини інтер'єру. Він ідеально підходить для коридорів і віталень, і гарно виглядає як фоновий колір для творів мистецтва,

– каже спеціалістка Франческа Везель.

"Використовуйте його як примхливий, але привабливий фон для природних матеріалів, таких як дерево або як більш витончену альтернативу декоруванню зеленим кольором. Це один із найкращих кольорів, які я бачила останнім часом", – розповідає головна редакторка Homes & Gardens Люсі Серл.

Пофарбуйте стіни

Сіро-зелений відтінок на стінах забезпечує ідеальний, заспокійливий фон. Його варто використати, зокрема у вітальні.

"Ми вибрали цей колір для стін, оскільки хотіли створити відчуття спокою в цій вітальні на першому поверсі з видом на Темзу. Мені також подобається, що його сіро-зелений відтінок надає кімнаті позачасового елегантного відчуття", – каже дизайнер інтер’єру Кейт Гіннес.

Стіни у вітальні сіро-зеленого відтінку / Фото Kate Guinness Design

З якими кольорами поєднувати

Сіро-зелений добре поєднується з низкою інших кольорів: з іржавим оксамитом, рожевим і сапфірово-блакитним. Він також "працює" з карамельними тонами та брудно-білим. Це універсальна базова палітра.

Сіро-зелений не тільки поєднується із заспокійливими нейтральними кольорами. Він може створювати гарний контраст із яскравими відтінками.