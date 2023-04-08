Еще после пандемии холодные и нейтральные тона меньше использовали в дизайне интерьера. Сейчас наиболее популярны – более теплые, привлекательные оттенки.

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Серо-зеленый оттенок

Этот оттенок более теплый и грязный, чем традиционный, холодный серый. Он является идеальной серединой между серым и зеленым.

Серо-зеленый оттенок создает капризное, изысканное чувство и придает глубине интерьера. Он идеально подходит для коридоров и гостиных, и красиво выглядит как фоновый цвет для произведений искусства.

– говорит специалист Франческа Везель.

"Используйте его как капризный, но привлекательный фон для природных материалов, таких как дерево или более изящную альтернативу декорированию зеленым цветом. Это один из лучших цветов, которые я видела в последнее время", – рассказывает главный редактор Homes & Gardens Люси Серл.

Покрасьте стены

Серо-зеленый оттенок на стенах обеспечивает идеальный успокаивающий фон. Его следует использовать, в частности в гостиной.

"Мы выбрали этот цвет для стен, поскольку хотели создать ощущение покоя в этой гостиной на первом этаже с видом на Темзу. Мне также нравится, что его серо-зеленый оттенок придает комнате вневременное элегантное ощущение", – говорит дизайнер интерьера Кейт Гиннес.

Стены в гостиной серо-зеленого оттенка / Фото Kate Guinness Design

С какими цветами совмещать

Серо-зеленый хорошо сочетается с рядом других цветов: с ржавым бархатом, розовым и сапфирово-голубым. Он также работает с карамельными тонами и грязно-белым. Это универсальная базовая гамма.

Серо-зеленый не только сочетается с успокаивающими нейтральными цветами. Он может создавать хороший контраст с яркими оттенками.