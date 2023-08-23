Найбільший тренд цього сезону: три причини, чому варто полюбити оливковий відтінок

Оливковий – теплий, землистий, сірувато-зелений відтінок, який зараз є справжнім трендом у світі дизайну. Найчастіше його обирають для фарбування стін або ж купують оливкові меблі.

Експерти з дизайну інтер'єру просто обожнюють використовувати оливковий як найбільший тренд. Фахівці назвали три основні причини, чому вони так люблять цей відтінок.

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Оливковий є універсальним

Експерти обожнюють відтінки, які ідеально поєднуються з будь-яким стилем дизайну та кольорами. Оливковий – саме такий.

"Оливково-зелений – це універсальний колір. Він забезпечує ідеальний баланс між теплими та холодними тонами", – каже Даніель Уфланд, експерт з дизайну інтер’єру With Flitch .

Під ранковим сонцем він виглядає затишним і привабливим, а під прохолодним штучним освітленням зберігає свою спокійну елегантність. Оливковий адаптується до всього.

Оливковий викликає певну ностальгію

Вітальня, пофарбована в оливково-зелений колір / Фото Benjamin Moore

Оливковий зелений — неймовірно вишуканий і позачасовий відтінок. Він нагадує шикарні старовинні будівлі і випромінює трохи ретроенергії.

"Мені подобається, як оливковий колір надає відчуття старого світу. Ми відчуваємо ностальгію, але разом зі свіжістю та органічністю", – каже Ліззі Джексон, дизайнерка інтер’єру з Атланти.

Оливковий – колір природи

Осіння кольорова гама у вітальні з оливково-зеленими стінами / Фото Linwood

Оскільки оливково-зелена фарба нагадує про оливки — це колір, який походить від землі й природи. Через це оорганічне походження оливковий має заспокійливі властивості.

Дизайнерка інтер'єру Ліззі Джексон додає: "Постпандемічна культура змушує нас жадати зв’язку з природою. Що створює його більше, ніж землисті й природні відтінки, такі як оливково-зелений?"