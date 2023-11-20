Три тенденції різдвяного декору, які будуть популярні цього сезону

Хоча різдвяний декор має відображати ваш індивідуальний стиль, дуже цікаво спостерігати за тенденціями декору. Вони допомагають зорієнтувати, що в тренді цього сезону, а що вже не популярне.

У цьому році буде стільки прекрасних ідей і тенденцій різдвяного декору. Наприклад, на передній план виходять ностальгічні прикраси в традиційному стилі. Відома тенденція "тиха" розкіш також знайшла місце у святковому декорі. Погляньте, яка краса на нас чекає цього Різдва.

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Додайте яскравості за допомогою сезонних фруктів

"Додавання органічних елементів, як-от цитрусових, у різдвяний декор – одна з моїх улюблених тенденцій. Мені подобається відтінок помаранчевого кольору на фоні зелені. Свята – це завжди прекрасний час, щоб поекспериментувати й додати прекрасні штрихи, чи це журавлина, чи навіть сезонні квіти", – каже дизайнерка Марі Фланіган.

Ви можете придбати мішки сушених апельсинів або зробити їх самостійно. Просто наріжте фрукти і викладіть їх на застелене деко. Покладіть у духовку за 140 градусів і запікайте приблизно дві години. Так само можна зробити з яблуками.

Зелені панчохи із сушеними апельсинами / Фото Marie Flanigan Interiors

Експериментуйте з колірною гамою в коштовних тонах

Коштовні тони зараз є величезним трендом, але по-справжньому особливими вони стають на Різдво. Які це кольори називають коштовними? Традиційно це насичені червоні та зелені кольори, але цього сезону також синій та жовтий.

Декор різдвяного столу в коштовних тонах / Фото Future

Прикрашайте в скандинавському стилі

Скандинавський різдвяний декор є не зовсім трендом, адже він позачасовий. Проте цього року популярність прикрас у скандинавському стилі зростає ще більше.

Очікуйте побачити багато свічників зі світлого дерева, органічні вінки, стримані гірлянди з дерев'яних намистин і зимових ягід.

Живі різдвяні вінки в коридорі / Фото Future