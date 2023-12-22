Автор оголошення наголошує на тому, що трейлер розташований дуже близько до столиці. Орендареві не потрібно буде думати про транспорт, адже звідти можна легко зайти пішки. Про це повідомляє 24 Канал на основі даних з оголошення на OLX.

Зверніть увагу Захисні споруди в новобудовах: чи вплинуть укриття на вартість квартир і терміни здачі об'єкта

Дім на колесах

Площа трейлера становить 15 метрів квадратних. У помешканні на колесах облаштувати два спальних місця, поставили столик, газову плиту та встановили умивальник і буржуйку. Варто зазначити, що всередині зовсім не затишно – стіни обдерті, а меблі старі.

Спальні місця в трейлері / Фото OLX

Ванного куточка у трейлері немає, тому в туалет і душ треба буде ходити поруч надвір. У холодну пору це буде дуже важко, тож у такому помешканні наважиться жити не кожен.

Автор оголошення зазначає, що з орендарями власник обов'язково укладає договір. Трейлер здають для спільної оренди.

Трейлер у поганому житловому стані / Фото OLX

Як змінилася вартість оренди в Києві

Станом на кінець грудня середня орендна вартість у столиці складає 16 тисяч гривень. Якщо порівнювати з ціною у листопаді – вона знизилася. Адже місяць тому оренда коштувала в середньому 17 070 гривень.

Найдорожче винаймати квартиру в Голосіївському (33 500 гривень) та Шевченківському (28 900 гривень) районах, а найдешевше – у Деснянському (11 500 гривень) та Дніпровському районах (13 250 гривень).