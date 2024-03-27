У стилі будиночка на дереві: це найзатишніше житло у лісі, яке тільки може бути

Це просто казковий дерев'яний будиночок у лісі невеликого містечка Монтани. Він збудований на підвищенні й складається з двох трикутних конструкцій.

Будинок у стилі будиночка на дереві з чотирма спальнями та двома ванними кімнатами побудували зовсім нещодавно, а саме минулого року. Та навіть за цей короткий час його вже встигли показати в телепрограмі. Вартість будинку насправді дуже висока – 7,9 мільйона доларів.

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Пожити в такому місці мріють усі

Будинок спроєктували так, щоб захопити максимальну кількість природного світла, аби власник чи власниця змогли насолоджуватися природою навіть середини. Найбільше панорамних вікон і скляних дверей є у вітальні. Також чудовим місцем є спальня зверху із символічними лежанками.

У будинку є бонусна кімната, яку можна використовувати як куточок для читання, студію йоги або додаткову спальню.

Трикутний будиночок розташований у закритому комплексі з доступом до приватного клубу, де пропонують катання на гірських велосипедах, риболовлю, піші прогулянки, катання на байдарках, веслування, катання на човнах, стрільбу з лука та тир, катання на конях та інше.

Дуже затишний інтер'єр / Фото Kalispell Visua

Жителі цього району здебільшого будують основне сімейне житло з окремим гостьовим помешканням. Тобто вони живуть там родинами. Власне, більшість потенційних покупців цікавились житлом саме для сім'ї.