Дім, якому 300 років: на ринку з'явився унікальний історичний будинок

Будинок приблизно 1718 року розміщений у Чарлстоні. Його планують продати за 2,95 мільйона доларів.

Унікальний таунхауз вміщує три спальні. Його загальна площа становить приблизно 225 квадратних метрів.

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Зазирнімо всередину

У 2018 році в будинку жило подружжя лікарів. Вони оновили кухню 20-го століття, переробили електрику, системи водопостачання, опалення та кондиціонування. "У будинку потрібно було зробити багато, але ми хотіли зберегти всі історичні елементи", – мешканець Пітер Вайс.

Таунхаус має історично точні стулкові вікна та двосхилий дах із мансардними вікнами. Окрім спалень, будинок вміщує велику вітальню, обідню зону та додаткову зону відпочинку на верхньому поверсі. На задньому дворі є сад.

У таунхаузі зберегли стародавні елементи, хоча й осучаснили його / Фото Nick Cann

За словами місцевого історика Крістіни Рей Батлер, перші власники будинку були торговцями, і протягом століть будинок неодноразово переходив із рук в руки.

Приблизно в 1920 році нерухомістю володів письменник, автор "Поргі" Дюбоз Хейворд, З 1941 по 2015 роки там жила чарльстонська сім’я юристів і державних службовців.