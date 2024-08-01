У це важко повірити: як подружжя перетворило "найгірший" будинок у районі на розкішний дім

Британське подружжя зробило капітальний ремонт у будинку, який називали найгіршим у районі. Мешканці шоковані й не можуть повірити, що це те саме житло.

Кадри "до" та "після" капітального ремонту пара показала в тіктоці. Відео завірусились та набрало понад 24 мільйонів переглядів.

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Як пара оновила "найгірший" будинок

Шона регулярно публікує відео, показуючи етапи перетворення занедбаного будинку на розкішне сімейне гніздечко. В оновленій оселі вона живе зі своїм чоловіком та сином.

Жінка поділилася, що старий будинок вона обрала не просто так. Їй не подобаються новобудови, бо вони не такі міцні, як вторинний фонд. І хоч він потребував багато часу та коштів, Шона була до цього готова.

Подружжю довелося вивезти багато непотребу та речей від попередніх власників, оновити фасад і замінити вікна й усі комунікації.

Вигляд будинку до та після ремонту: дивіться відео

Всередині ситуація була не краща: пошарпані шпалери, старі килими та зношене лакофарбове покриття. Проте результат ремонту перевершив всі очікування. Дехто з місцевих досі не може повірити, що тепер будинок просто неймовірний.

Тим часом один із користувачів тіктока написав: "У мене відвисла щелепа".

Подружжя каже, що ремонт зайняв трохи більше ніж 2 роки. Більшість оздоблювальних робіт чоловік Шони виконав власноруч.