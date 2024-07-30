Подружжя придбало вікторіанський будинок, зведений ще у 1875 році. Нерухомість була в занедбаному стані, тому пара змушена була відремонтувати та осучаснити житло.

Зверніть увагу Подорож у минуле: зазирніть у будинок, де 50 років тому "зупинився час"

Як подружжя оновило вікторіанський будинок

Захира каже, що вони з чоловіком закохалися в цей дім з першого погляду. Пара була сповнена ентузіазму, тому й взялася за цей масштабний проєкт з реконструкції.

Більшість робіт чоловік з дружиною виконували самі, знімаючи всі етапи ремонту для своєї тікток-сторінки.

Ми з самого початку знали, що попереду багато роботи, зокрема заміна даху, прогнилих стін і, звісно ж, виселення голубів. Наразі працюємо над тим, щоб зняти старе покриття, заґрунтувати та пофарбувати фасад. Також завершуємо ремонт у фоє,

– поділилася Захира.

За словами подружжя, кожен етап реконструкції займає втричі більше часу та потребує вдвічі більше грошей, ніж планувалося спочатку. Проте вони шукають способи, щоб зекономити, наприклад, шукають декор у комісійних магазинах.

Результат ремонту вражає: дивіться відео

В особняку, який пара придбала за 150 тисяч доларів (близько 6,1 мільйона гривень), є п'ять спалень, дві ванні кімнати, сарай для карет та просторий ґанок.

Пара ділиться своїм досвідом у тіктоці, збираючи багато захопливих реакцій користувачів. Наприклад, одне з останніх відео зібрало понад 1,3 мільйона переглядів та 125 тисяч вподобань.