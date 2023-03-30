Ріанна орендувала будинок за космічну суму: власник був шокований

Світові знаменитості полюбляють комфорт, тож навіть у турах жертвувати якістю життя та економити на "нічлігу" не хочуть.

Спіро Маласпінас – власник елітної нерухомості в Аризоні. Він був дуже здивований, коли його будинок захотіла орендувати Ріанна.

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Як виглядає будинок, який захотіла орендувати Ріанна

Спіро Маласпінас працює експертом з кібербезпеки. У свої 48 років він встиг інвестувати чимало грошей у нерухомість та розкішне життя. Зокрема у 2022 чоловік придбав вишуканий будинок, площею 1950 метрів квадратних у Райській долині – це заможне містечко між Фініксом і Скоттсдейлом.

У особняку розмістилось 5 спалень, а коштував він 7,3 мільйона доларів. Для управління цією інвестиційною нерухомістю Спіро найняв фірму. Власник зазначає, що не збирався здавати будинок в оренду, поки не отримав неочікуваний дзвінок.

Так виглядає будинок всередині / Фото The wall street journal

Кухня елітного будинку / Фото The wall street journal

Вишукана вітальня / Фото The wall street journal

Чоловіку зателефонував працівник агенції і запропонував здати нерухомість в оренду на тиждень за шалену ціну – пів мільйона доларів. Ця сума покривала його виплати за іпотекою протягом двох років. Згодом з'ясувалось, що орендувала особняк співачка Ріанна.

Моя 13-річна донька була в абсолютному захваті,

– коментує власник.

Вияснилось, що співачка приїхала у місцевість, аби виступити як головна зірка Суперкубку. Знаменитості та спортивні зірки часто для відпочинку чи робочих поїздок обирають дорогі приватні резиденції, аби забезпечити себе достатнім простором, безпекою та конфіденційністю.



На території є басейн / Фото The wall street journal

Пошуком нерухомості, яка відповідає усім вимогам зірок, займаються спеціальні координатори чи помічники. Залучають у цю справу і бізнес-менеджерів та місцевих агентів з нерухомості, як це сталось і у випадку з фірмою, що управляла нерухомістю Спіро Маласпінаса.