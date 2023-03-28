Це купує кожен, а дарма: меблі, які зайві у квартирі

Етап ремонту, під час якого власники купують меблі, зазвичай найбільш очікуваний та приємний. Саме від нього залежить фінальний вигляд домівки.

Іноді ми можемо робити не зовсім усвідомлені покупки: особливо це стосується меблів, які є точно у кожній домівці, але їхнє призначення ну дуже сумнівне. У нашому матеріалі розповімо про не завжди потрібні популярні атрибути та чим їх можна замінити.

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Ці меблі не завжди практичні та потрібні

Сьогодні поговоримо про приліжкові тумби, без яких багато хто не уявляє дизайну спальної кімнати. Ви будете здивовані, але їхня покупка не обов'язкова, а часом і зовсім марна. Чи задумувались ви колись про їхнє практичне значення та візуальну складову.

Річ у тому, що дві однакові тумби з боків від ліжка це дуже примітивне рішення для вашої нової домівки. Така класична композиція може візуально зменшувати спальню, якщо меблі розташовані впритул до стіни та ліжка. Це не лише краде дорогоцінний простір, але й виглядає досить нудно.

Саме тому рекомендуємо подумати над тим, чи справді вам потрібне поруч з ліжком місце для зберігання речей. Якщо так – замініть стандартне рішення цікавими ідеями. Один зі способів – ліжко з об'ємним узголів'ям, на якому можна зберігати важливі дрібниці та ґаджети.



Ліжко з об'ємним узголів'ям / Фото з відкритих джерел

Також ви можете прикріпити поруч з ліжком невелику полицю чи придбати мініатюрний столик, який куди краще впишеться у дизайн. Такі рішення виглядають візуально простішими та цікавішими, ніж стандартні тумбочки.



Замініть тумби стильними полицями / Фото з відкритих джерел



Полиця замість тумби / Фото Pexels



Столик це мінімалістичне та стильне рішення / Фото Pexels