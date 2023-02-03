Що псує стиль вашої кухні: помилки, яких допускався кожен
Джерело:Нomes and gardens
Оформлення кухні – доволі тонка справа, адже тут є просто неймовірна кількість нюансів та секретів. Передбачити геть усе дуже складно, але є загальні правила, дотримання яких подарує гарний результат у будь-якому випадку.
Неможливо приготувати смачну їжу на незатишній кухні. Продумані ідеї зберігання та комфортні деталі, адаптовані до особливостей вашого простору, значно полегшують роботу та підіймають настрій.
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Головне у кухні – організація, щоб швидко побачити можна було усі елементи: спеції, каструлі, сковорідки та навіть кришки. Коли все на своїх місцях, то і настрій хороший, і готувати їжу – одне задоволення. Аби досягнути цього результату, потрібно подумати про кілька важливих моментів.
Недостатньо шухляд
Поширеною помилкою є недостатня кількість висувних ящиків на кухні. Вони можуть бути дуже корисними для зберігання таких предметів як каструлі, сковорідки, обробні дошки та навіть спеції.
Вертикальний простір
Чи повинні кухонні шафи підійматися аж до стелі? Це не тільки красиве, а й функціональне рішення. Однією з найпоширеніших помилок у зберіганні на кухні є невикористання вертикального простору. Шафи та полиці, які досягають стелі, можуть забезпечити багато додаткового функціонального простору.
Найгірший ворог затишку – безлад
Також важливо регулярно чистити та впорядковувати предмети, щоб кухня не була захаращена. Ті девайси, які ви не використовуєте щодня слід прибрати, до прикладу, у верхнє відділення.
Якщо ваша кухня вдало спроєктована, то підтримувати у ній порядок вкрай легко. Труднощі з цим завданням потребують перегляду попередніх рішень та пошуку кращих ідей.