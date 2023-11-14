Які предмети в жодному разі не можна зберігати у ванній кімнаті: запам'ятайте їх

Є дуже багато предметів, які не можна зберігати у ванній кімнаті. Цікаво, що деякі з них ми тримаємо в цьому приміщенні на постійній основі.

Через коливання температури та вологості багато речей не можна зберігати у ванній кімнаті. Особливо треба бути обережними, якщо предмети стоять або лежать на вологій поверхні (умивальник, пральна, туалетний столик тощо). Ось три типи предметів, які не можна зберігати у ванній.

Зверніть увагу Пільгова іпотека "єОселя" під 3%: відповідаємо на поширені питання

Ліки та харчові добавки

Умивальник у ванній кімнаті може здатися найкращим місцем для зберігання ліків і вітамінів. Так ви точно не забудете їх вживати, бо до ванної будете заходити дуже часто. Це думка, яка справді виникає в багатьох людей.

"Вологість і температура у ванних кімнатах часто коливаються, що може вплинути на ефективність і термін придатності ліків", – каже експертка Наталі Вієйра.

Це може стати суттєвою помилкою, яка погано вплине на здоров'я. Тому ви ніколи не повинні зберігати ліки у ванній кімнаті. Їх краще тримати в герметичному контейнері на видному місці.

Парфуми й одеколони

Зберігання парфумів у ванній кімнаті може негативно вплинути на їхню якість і довговічність. Звичайно, що їх дуже зручно тримати у ванній, але краще знайдіть інше місце.

"Зміни температури та вологості можуть призвести до того, що тонкий хімічний баланс у ваших парфумах з часом порушиться, що змінить аромат і скоротить термін придатності. Ці предмети також можуть спалахнути та спричинити знебарвлення або плями на туалетному столику", – розповіли фахівці.

Краще зберігайте парфуми й одеколони в прохолодному сухому місці, якомога далі від прямих сонячних променів і температурних коливань.

Електроніка

"Уникайте зберігання фенів, випрямлячів чи електричних бритв у туалетному столику. Вологість і тепло можуть завдати шкоди їхнім електронним компонентам", – радять експерти.

Якщо електронні предмети не є водонепроникними, їх не можна зберігати у ванній кімнаті загалом, не кажучи вже про раковину, де пряме пошкодження водою більш імовірне. Ця помилка може бути не тільки небезпечною, але й дорогою.

Зробіть окреме місце для зберігання електроприладів або встановіть вологостійку шухляду.