Бігти за трендами не варто в жодному разі, адже вони дуже швидко змінюються. Проте варто знати, які ж підлогові покриття вже давно застаріли й найближчим часом навряд чи будуть популярними.

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Будь-яка сіра

Велика вітальня відкритого планування із сірою підлогою / Фото Paul Massey

"Сірий втрачає прихильність, оскільки ми відмовляємося від будь-якого клінічного або холодного кольору в пошуках теплих, затишних палітр", – кажуть експерти.

Саме холодний відтінок сірого кольору вже давно вважають застарілим трендом. Цей тон зовсім не додає затишку, а навпаки робить кімнату непривітною і навіть холодною. На думку дизайнерів, це поширюється і на підлогові покриття.

З широких дерев'яних дощок

Таке підлогове покриття вже застаріло / Фото Dinesen

Такий тип підлогового покриття колись використовували в інтер'єрах фермерських будинків. Через те на вигляд він часто здається застарілим. Широкі дерев'яні дошки можна, звісно, використовувати, але важливо не помилитися з розміром. Ширина 20 – 22 сантиметри точно замасивна.

Плитка з візерунками

Візерункова підлога у ванній кімнаті / Фото Davide Lovatti

Візерункову плитку часто використовують у ванних кімнатах в стилі ретро чи вінтаж. Проте у звичайних сучасних інтер'єрах вона буде недоречною. Плитку з малюнками можна використати для акцентного оздоблення стін, але не для підлоги.