Бежать за трендами не стоит ни в коем случае, ведь они очень быстро меняются. Однако стоит знать, какие же напольные покрытия уже давно устарели и в ближайшее время вряд ли будут популярными.

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Любая серая

Большая гостиная открытой планировки с серым полом / Фото Paul Massey

"Серый теряет благосклонность, поскольку мы отказываемся от любого клинического или холодного цвета в поисках теплых, уютных палитр", – говорят эксперты.

Именно холодный оттенок серого цвета уже давно считают устаревшим трендом. Этот тон совсем не добавляет уюта, а наоборот делает комнату неприветливой и даже холодной. По мнению дизайнеров, это распространяется и на напольные покрытия.

Из широких деревянных досок

Такое напольное покрытие уже устарело / Фото Dinesen

Такой тип напольного покрытия когда-то использовали в интерьерах фермерских домов. Поэтому на вид он часто кажется устаревшим. Широкие деревянные доски можно, конечно, использовать, но важно не ошибиться с размером. Ширина 20 – 22 сантиметра точно замассивная.

Плитка с узорами

Узорчатый пол в ванной комнате / Фото Davide Lovatti

Узорчатую плитку часто используют в ванных комнатах в стиле ретро или винтаж. Однако в обычных современных интерьерах она будет неуместной. Плитку с рисунками можно использовать для акцентной отделки стен, но не для пола.