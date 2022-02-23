Ціни на будматеріали ростуть із неймовірною швидкістю: що відомо

За минулий рік собівартість житлового будівництва, за найскромнішими підрахунками, зросла на 35%, тоді як ціни на будівельні матеріали в окремих категоріях злетіли на 60 – 70%.

Про це йдеться в авторській колонці оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак. Зібрали найголовніше.

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Вона пояснює, що подорожчання на 35% – це результат стрибка інфляції, цін на енергоносії, ралі на сировинних ринках. Залежно від концепції, формату та класу проєкту, а також використовуваних матеріалів, витрат на інженерію, просторового зонування – собівартість могла зрости і більше.

Які сегменти подорожчали найбільше

Девелопери, які створюють ЖК бізнес-класу визнали, що зростання собівартості за 2021 рік склало 40 – 45%. Це пов'язано із тим, що вони не готові знижувати якість та ліквідність свого продукту, над яким ретельно працювали на етапі проєктування.

Середній показник зростання собівартості становив 35% внаслідок того, що у загальній структурі пропозиції частка житла мас-маркету все ще є досить високою. За останні 1,5 роки вона знизилася, але все ще становить трохи більша частина від усієї кількості заявлених ЖК.

Це комплекси, які поступаються і в архітектурній айдентиці, і у форматі, і в наповненні інфраструктури, і в якості інженерії, і квартирографії, – розповідає Берещак.

Вона додає, що у таких проєктах девелопери, щоб отримати хоча б більш-менш достатню маржинальність, жертвують якістю використовуваних будівельних матеріалів.

Я вже мовчу про витрати на створення інфраструктури, просторове зонування, благоустрій та ландшафтний дизайн, що за фактом у загальному кошторисі девелоперського продукту може з'їдати і 30 – 40%,

– зазначає Берещак.

Ці проєкти згодом, звичайно, дуже довго будують, бо грошей від продажів надходить менше, ніж хотілося б. Покупець обирає якісніше середовище та екосистему, адже готовий платити за це більше. Як наслідок – мас-маркет починає демпінгувати.

Експертка прогнозує, що поступово відсоток неліквідного житла ставатиме дедалі меншим, бо покупець все частіше обирає мультиформатну інфраструктуру, якісну інженерію, різноманітні планувальні рішення, архітектурний проєкт тощо.

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Що і наскільки подорожчало в сегменті будівельних матеріалів

Зростання вартості бетону з початку року в середньому склало 45%,

керамоблоку – 30 – 40%,

утеплювача – 30%,

лакофарбові матеріали, щебінь, пісок подорожчали в середньому від 25 до 40% залежно від виробника,

найбільше зросли ціни на металоконструкції. При цьому питома вага арматури в житловому будівництві становить у середньому 20% залежно від конструктиву.

Рівняючись на метал, відразу ж дорожчають і всі металозалежні компоненти будівництва: ліфтове обладнання, труби, двері та так далі, що тягне за собою значні витрати для компанії.

Якісна кваліфікована робота та підряди у будівництві на тлі зростаючої інфляції теж зростають в ціні: за рік витрати на будівельно-монтажні роботи та послуги підрядників зросли в діапазоні 20 – 30% залежно від сфери.

У 2022 році до економічних факторів подальшого зростання собівартості (висока інфляція, ціни на енергоресурси) додасться ще й значний геополітичний фактор, від якого залежатиме і ситуація на сировинних ринках, і мікроклімат у суміжних галузях.