Об этом говорится в авторской колонке обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак. Собрали самое главное.

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Она объясняет, что подорожание на 35% – это результат скачка инфляции, цен на энергоносители, ралли на сырьевых рынках. В зависимости от концепции, формата и класса проекта, а также используемых материалов, затрат на инженерию, пространственного зонирования – себестоимость могла возрасти и больше.

Какие сегменты подорожали больше всего

Девелоперы, создающие ЖК бизнес-класса, признали, что рост себестоимости за 2021 год составил 40 – 45%. Это связано с тем, что они не готовы снижать качество и ликвидность своего продукта, над которыми тщательно работали на этапе проектирования.

Средний показатель роста себестоимости составил 35% вследствие того, что в общей структуре предложения доля жилья масс-маркета все еще достаточно высока. За последние 1,5 года она снизилась, но все еще составляет несколько большую часть от всего количества заявленных ЖК.

Это комплексы, которые уступают и архитектурной айдентике, и в формате, и в наполнении инфраструктуры, и в качестве инженерии, и квартирографии,

– рассказывает Берещак.

Она добавляет, что в таких проектах девелоперы, чтобы получить хотя бы более или менее достаточную маржинальность, жертвуют качеством используемых строительных материалов.

Я уже молчу о затратах на создание инфраструктуры, пространственном зонировании, благоустройстве и ландшафтном дизайне, что по факту в общей смете девелоперского продукта может съедать и 30 – 40%,

– отмечает Берещак.

Эти проекты впоследствии очень долго строят, потому что денег от продаж поступает меньше, чем хотелось бы. Покупатель выбирает более качественную среду и экосистему, ведь готов платить за это больше. Как следствие – масс-маркет начинает демпинговать.

Эксперт прогнозирует, что постепенно процент неликвидного жилья будет становиться все меньше, потому что покупатель все чаще выбирает мультиформатную инфраструктуру, качественную инженерию, разнообразные планировочные решения, архитектурный проект и т.д.

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Что и насколько подорожало в сегменте строительных материалов

Рост стоимости бетона с начала года в среднем составил 45%,

керамоблока – 30 – 40%,

утеплителя – 30%,

лакокрасочные материалы, щебень, песок подорожали в среднем от 25 до 40% в зависимости от производителя,

больше всего выросли цены на металлоконструкции. При этом удельный вес арматуры в домостроении составляет в среднем 20% в зависимости от конструктива.

Равняясь на металл, сразу же дорожают и все металлозависимые компоненты строительства: лифтовое оборудование, трубы, двери и так далее, что влечет значительные затраты для компании.

Качественная квалифицированная работа и подряды в строительстве на фоне растущей инфляции тоже растут в цене: за год расходы на строительно-монтажные работы и услуги подрядчиков выросли в диапазоне 20 – 30% в зависимости от сферы.

В 2022 году к экономическим факторам дальнейшего роста себестоимости (высокая инфляция, цены на энергоресурсы) прибавится еще и значительный геополитический фактор, от которого будет зависеть и ситуация на сырьевых рынках, и микроклимат в сопредельных отраслях.