Яка вартість квадратного метра в новобудовах Львова: ціни станом на січень

За останні кілька місяців середні ціни на квадрат у Львові майже не змінилися. З початку грудня 2023-го і до середини січня 2024-го вартість знизилася всього на 2,45%.

Якщо на початку грудня середня вартість квадрата становила 34 750 гривень, то зараз в середньому складає 33 900 гривень. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на статистичні дані онлайн-платформи оголошень M2bomber.

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Скільки коштує квадратний метр у всіх районах Львова

Найвища ціна за квадратний метр зафіксована в Сихівському районі, а це в середньому 69 тисяч гривень. У всіх інших районах ціна буде значно нижчою. Наприклад, у другому за вартістю районі квадрат коштує в середньому 39 600 гривень. Таку ціну зафіксували у Франківському районі.

У Шевченківському ціна на квадрат в новобудовах – 38 200 гривень. Відтак залишаються три райони Львова з найдоступнішою середньою вартістю:

Личаківський – 34 тисячі гривень;

Залізничний – 28 575 гривень;

Галицький – 28 тисяч гривень.

Актуальні ціни станом на 17 січня / Дані M2bomber

До слова, якщо порівнювати середню ціну за квадрат у січні 2023 року та цьогоріч, то вона знизилася на 20% (із 42 550 гривень до 33 900 гривень).

Які ціни на первинному ринку в Києві

Район із найдорожчою середньою вартістю квадратного метра – традиційно Печерський (99 225 гривень). Наступними зі значним відривом у ціні є Подільський і Шевченківський – 76 175 і 43 250 гривень за квадрат відповідно.

Серед районів із найдешевшими цінами є Солом'янський, Деснянський і Дарницький. У Солом'янському квадратний метр коштує 36 500 гривень, а в Деснянському та Дарницькому – 34 100 і 33 700 гривень відповідно.

За останній місяць ціни на первинному ринку в Києві знизилися, але тільки на 1,53%. У січні середня вартість становить 43 тисячі гривень.