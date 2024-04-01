Чому в Києві зростають ціни на квартири: рієлторка назвала дві причини
Джерело:"РБК-Україна"
На показники продажів, що були до повномасштабного вторгнення, столиця ще не вийшла. Проте ціни на квадратні метри продовжують зростати. Місцева рієлторка пояснила, які є причини підвищення вартості житла.
У столиці зараз активізується ринок продажу. Найчастіше житло купують на вторинному ринку, у новобудовах – розглядають рідше. Про це розповіла рієлторка одного з київських агентств нерухомості Валерія Малюцька.
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Чому ростуть ціни на квартири в Києві
"Навесні, а також з початком осені та до кінця зими завжди зростає попит на нерухомість. Зростання попиту завжди впливає на ціни: чим більше цікавляться житлом, тим більше воно дорожчає. Наразі є декілька причин, чому ростуть ціни на нерухомість", – каже Валерія Малюцька.
Перша причина – зараз активно діє програма вигідних кредитів "єОселя" з найнижчим відсотками в країні. Приблизно 80% тих, хто купує житло в Києві, – це люди, які скористалися цією програмою. Також можна отримати сертифікати за допомогою "єВідновлення".
Друга причина – зростання вартості будівельних матеріалів та вища оплата за роботу працівників.
Скільки зараз коштують квартири в Києві
У березні середні ціни на квартири з одною кімнатою такі:
- Печерський – 120 000 доларів;
- Голосіївський – 70 000 доларів;
- Солом'янський – 56 000 доларів;
- Святошинський – 48 000 доларів;
- Шевченківський – 79 700 доларів;
- Дарницький – 65 000 доларів;
- Дніпровський – 60 000 доларів;
- Святошинський – 48 000 доларів;
- Деснянський – 42 000 доларів;
- Оболонський – 53 000 доларів.
"Треба розуміти: далеко не факт, що квартира продасться за ту ціну, яку ми бачимо в інтернеті. Коли приходиш та оглядаєш квартиру, власник найчастіше готовий знизити ціну і продати дешевше на 10 – 15%", – каже рієлторка.
У Києві є й такі продавці, які не хочуть знижувати ціну, але їх небагато. Адже коли власник формує вартість нерухомості, то приблизно розуміє, за якою ціною його нерухомість швидко куплять, а за якою – довго не продаватиметься.