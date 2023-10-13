На скільки квартири у Львові дорожчі, ніж у Дніпрі: цінове порівняння

Найдорожчі квартири на первинному ринку зараз у Львові. Другу позицію займає Київ. А як щодо Дніпра – дізнайтеся, чи велика різниця в цінах на житло, якщо порівняти зі Львовом.

Якщо порівнювати об'єкти первинної нерухомості, то вартість квартир у Львові та Дніпрі суттєво відрізняється, незалежно від кімнат. Такі висновки зробили проєктні та продуктові менеджери українського маркетплейса DIM.RIA під час аналізу ринку, повідомляє 24 Канал.

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Скільки коштує придбати квартиру в Дніпрі та Львові

Станом на жовтень 2023 року середня ціна за "квадрат" однокімнатної квартири на первинному ринку в Дніпрі становить 37 932 гривні, а у Львові – 44 047 гривень. Тобто вартість нової однокімнатної квартири у Львові більша на 16%, а двокімнатної – на 7%.

Проте ціна трикімнатної та чотирикімнатної квартири у новобудові Дніпра вища, ніж у Львові. У цифрах це на 13% та 32% відповідно.

Під час аналізу цін-пропозицій на вторинному ринку експерти простежили іншу ситуацію. Квартири у Львові дорожчі за будь-яких умов. Зокрема, вартість однокімнатної квартири у Львові аж на 53% вища, ніж у Дніпрі.

Середня ціна на двокімнатну квартиру у Дніпрі в складає 57 925 доларів США, а у Львові – 90 480 доларів США, тобто на 56% більше.

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Отже, ціни на квартири у Львові здебільшого значно дорожчі, ніж у Дніпрі. Попри те, це місто не вважається "дешевим" для купівлі квартири. За даними ЛУН, Дніпро входить в десятку "найдорожчих" за цінами на первинному ринку, як і Дніпропетровська область.