Протягом літа середні ціни на квартири у Львові так зросли, що навіть перегнали київські. Найдорожчі квартири в новобудовах пропонують у Галицькому та Сихівському районах. У багатьох людей виникає побоювання, чи не стануть ціни на "квадрат" ще вищими через гнучке курсоутворення.

Зверніть увагу Будівництво буде локомотивом розвитку, – девелопер про перспективи українського ринку житла

Чи зміняться ціни на житло через гнучкий курс долара

Експерти кажуть, що не очікують суттєвих змін у вартості житла на первинному ринку після того, як долар став "гнучким".

Очікується, що найближчого місяця допустимий розрив міжбанківського та готівкового курсів навряд чи буде більшим за 1%, а очікуваний валютний "коридор" збережеться в межах 38 – 39,5 гривень за долар,

– прогнозує співзасновник INSPI Development Володимир Семенцов.

За даними ЛУН, вартість квадратного метра в багатьох регіонах України справді висока. У жовтні десятьма містами та областями з найдорожчими новобудовами стали: