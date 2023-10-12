Протягом літа середні ціни на квартири у Львові так зросли, що навіть перегнали київські. Найдорожчі квартири в новобудовах пропонують у Галицькому та Сихівському районах. У багатьох людей виникає побоювання, чи не стануть ціни на "квадрат" ще вищими через гнучке курсоутворення.
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Чи зміняться ціни на житло через гнучкий курс долара
Експерти кажуть, що не очікують суттєвих змін у вартості житла на первинному ринку після того, як долар став "гнучким".
Очікується, що найближчого місяця допустимий розрив міжбанківського та готівкового курсів навряд чи буде більшим за 1%, а очікуваний валютний "коридор" збережеться в межах 38 – 39,5 гривень за долар,
– прогнозує співзасновник INSPI Development Володимир Семенцов.
За даними ЛУН, вартість квадратного метра в багатьох регіонах України справді висока. У жовтні десятьма містами та областями з найдорожчими новобудовами стали:
- Львів (48,4 тисячі гривень за квадратний метр);
- Київ (47,9 тисячі гривень за квадратний метр;
- Ужгород (42 тисячі гривень за квадратний метр);
- Дніпро (41,9 тисячі гривень за квадратний метр);
- Закарпатська область (40,2 тисячі гривень за квадратний метр);
- Дніпропетровська область (40 тисяч гривень за квадратний метр);
- Одеса (36,6 тисячі гривень за квадратний метр);
- Львівська область (36,1 тисячі гривень за квадратний метр);
- Чернівці (35,3 тисячі гривень за квадратний метр);
- Вінниця (34,6 тисячі гривень за квадратний метр).