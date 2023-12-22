За останні два місяці ціни впали, – рієлтор про ситуацію на ринку житла у Львові

Протягом 2023 року ринок нерухомості у Львові був досить стабільним. Проте останнім часом ціни знизилися – місцевий рієлтор розповів, на скільки впала вартість купівлі та оренди.

Попит як на купівлю, так і на оренду квартир у Львові знизився, що вплинуло й на вартість житла. Наприклад, ті львів'яни, які хочуть зараз продати своє житло, змушені знижувати ціну. Про це в коментарі 24 Каналу розповів місцевий рієлтор Олександр Мількович.

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Ціни знизилися на всіх ринках у Львові

Олександр Мількович каже, що не лише попит на квартири знизився, а й зменшилась кількість пропозицій на ринку.

Ринок зараз зупинився, попит досить низький, але й об'єктів не так багато для вибору. Приблизно 2 – 3 тисячі об'єктів. Ціни за останні два місяці впали на 3 – 5% на первинному та вторинному ринку. Хто хоче продати квартиру зараз, змушений знижувати ціну,

– поділився рієлтор.

За словами Мільковича, найвищі ціни на квартири були влітку, тобто 4 – 5 місяців тому. Опісля ринок зупинився й забудовники почали пропонувати багато акцій, безвідсоткових розтермінувань. Проте це однаково поки що не допомогло покращити ситуацію. Ринок не обвалився, але ситуація помітно погіршилася.

Що стосується цін на оренду, то вони зараз також нижчі, ніж були влітку. Навіть на однокімнатні квартири, які мають найбільший попит, ціни впали.

У Львові люди найчастіше шукають однокімнатні в новобудовах з індивідуальним газовим опаленням. Оренда таких квартир була 17 – 18 тисяч гривень влітку, а зараз такі помешкання вже можна знайти за 14 – 15 тисяч без проблем,

– розповів Олександр Мількович.

За спостереженнями рієлтора, ціни на оренду знизилися точно на 10%. Що буде далі з ринком нерухомості – передбачити важко. Олександр Мількович каже, що спрогнозувати складно через те, що все залежить від перебігу воєнних подій в Україні.

Вартість була висока в період "гарячого сезону"

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак простежила, що протягом 2023 року ціни на вторинне житло у Львові зросли в період "гарячого сезону". Мовиться про час з серпня по жовтень, коли студенти приїжджали до міст на навчання і багато українців повернулися з-за кордону.

За словами експертки, тоді вартість підвищились в межах 12 – 15% залежно від типу квартири й локації. Станом на зараз однокімнатні вторинні квартири у Львові можна придбати в середньому за 57 – 60 тисяч доларів.