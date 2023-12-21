24 Канал поспілкувався з експертами про ключові тенденції, які сформували ринок нерухомості у найбільших містах України протягом 2023 року. Дізнайтеся, які суттєві зміни відбулися на первинному, вторинному ринках та ринку оренди у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.

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Які ціни на квартири в Києві

За даними аналітиків, у столиці ринок купівлі – продажу житла вже перевищив довоєнні показники. Найкращі числові значення зафіксували вже влітку цього року.

У жовтні 2023 року ми зафіксували найбільшу ціну в сегменті купівлі – продажу нерухомості у всіх районах столиці: для порівняння вона була вища на 8%, ніж у грудні 2022 та січні 2023,

– поділилася керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук.

Протягом цього року у столиці суттєво змінилася ситуація на первинному ринку. Провідний експерт українського маркетплейса DIM.RIA Віталій Поберезький розповів, що середня вартість нової квартири у Києві зросла на 19%. І це не дивно, адже у 2023 році українці найбільше цікавилися новобудовами у столиці – це 27% від загальної кількості переглядів.

Аналітики DIM.RIA також дослідили, що в грудні минулого року середня ціна за квадратний метр складала близько 49 тисяч гривень за "квадрат", а зараз вартість становить 57 – 58 тисяч гривень за квадратний метр.



Новобудова в Києві / Фото Bild.ua

"Якщо аналізувати вторинний ринок, то найбільший стрибок цін спостерігався у лютому 2023 року. Тоді середня вартість однокімнатної квартири виросла на 71% і становила 73 708 доларів США", – заявив Віталій Поберезький.

Як розповіла експертка з нерухомості Вікторія Берещак, зараз вторинні однокімнатні помешкання в Києві в середньому коштують 65 – 68 тисяч доларів.

Ринок довгострокової оренди також змінювався з різних причин, зокрема через блекаути. Це впливало на попит, а відтак, і на ціну квартир. Найвищі ціни аналітики OLX зафіксували в період "високого сезону", який ще називають "гарячим" – у період від серпня по жовтень.

Цьогоріч цікавим фактом стало повернення так званого гарячого сезону на ринок оренди, який традиційно пов’язаний із поверненням з літніх канікул заробітчан і студентів у великі міста. У серпні – вересні ми фіксували приріст цін на оренду в межах навіть 18% Але з жовтнем і наближенням потенційно загрозливого періоду блекаутів ринок стабілізувався, ціни просіли, попит суттєво спав,

– підтвердила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

З січня по травень ціни на оренду в Києві були нижчими на 10 – 25% за довоєнні значення. Зараз ринок довгострокової оренди повністю відновився.

Що змінилося на львівському ринку житла

У 2023 році ситуація на ринку нерухомості у Львові була досить стабільною. Зокрема, експерти кажуть, що зазвичай фіксували тільки помірні зростання вартості. Експертка Оксана Остапчук розповіла, що теперішні ціни на купівлю квартир у середньому є вищими за ті, що були на початку 2023-го в межах від +10 до +25%.

За спостереженнями Віталія Поберезького, зміни у вартості квартир на первинному ринку були помітні під час літнього сезону. У липні аналітики зафіксували різке падіння цін аж на 34%, проте вже в серпні ціна піднялася на 26%.



Продаж квартир у Львові / Фото OLX

Що стосується ринку оренди, то найвищі ціни на квартири були влітку. Як розповів львівський рієлтор Олександр Мількович, восени ринок трохи "просів".

У Львові люди найчастіше шукають однокімнатні в новобудовах з індивідуальним газовим опаленням. Оренда таких квартир була 17 – 18 тисяч гривень влітку, а зараз такі помешкання вже можна знайти за 14 – 15 тисяч без проблем. На 10% ціни на оренду знизилися точно,

– поділився рієлтор.

На вторинному ринку експертка Вікторія Берещак помітила зростання цін під час "гарячого сезону". Саме у Львові вартість підвищились в межах 12 – 15% залежно від типу квартири й локації. У грудні 2023 року однокімнатні вторинні квартири у Львові можна придбати в середньому за 57 – 60 тисяч доларів.

Купляти й орендувати квартири в Дніпрі стало дорожче

Від початку 2023 року експерти OLX Нерухомості спостерігали зростання цін на купівлю – продаж в межах 8 – 15%. Найвищі ціни на придбання житла цьогоріч зафіксували в Соборному та Центральному районах міста, найменші – в Самарському.



Нерухомість у Дніпрі / Фото OLX

Як зазначає експертка Вікторія Берещак, на вторинному ринку протягом 2023 року вартість зросла приблизно на 7%. За її словами, Дніпро належить до тих міст, які стали стратегічними хабами для українців і прихистили внутрішньо переміщених осіб у час війни. Це одна з причин підвищення цін на купівлю житла. Зараз однокімнатну квартиру можна придбати в середньому за 40 – 45 тисяч доларів.

В сегменті довгострокової оренди навіть після закінчення "високого сезону" не бачимо цінових падінь. Ціни закріпились на рівні сезонних, які на 7 – 15% вищі, ніж у січні 2023 року,

– розповіла експертка Оксана Остапчук.

Винаймати квартири найдорожче в Соборному та Центральному районах, як і це було раніше. Наприклад, зараз середня ціна на однокімнатні квартири там складає 12 тисяч гривень та 10 500 гривень відповідно.

2023-ій складно назвати роком змін для ринку Одеси

У порівнянні з 2022 роком ринок нерухомості в Одесі відновився. Хоча в цьому місті не така безпекова ситуація, як у західних чи центральних регіонах, ціни в сегменті купівлі – продажу є вищими за довоєнні.

Експерти OLX Нерухомості дійшли висновку, що в Одесі один з найбільших ринків житлової нерухомості за кількістю пропозицій. Проте він, на жаль, переживав не найкращі часи у 2023 році. Суттєвих змін у вартості житла і на первинному, і на вторинному ринках не відбулося. Проте якщо порівняти поточні ціни із цінами січня 2022, побачимо зростання від 15 до 30%.



Вторинне житло в Одесі / Фото OLX

Значне падіння середньої вартості зафіксували тільки один раз аналітики компанії DIM.RIA. У лютому 2023 року ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку різко знизилася – із січневих 73 тисяч доларів аж до 41 тисячі доларів. За словами оглядачки ринку Вікторії Берещак, зараз вторинні однокімнатні квартири в Одесі коштують в межах 45 – 50 тисяч доларів.

Оскільки попит на оренду житла в Одесі мав нестабільний характер, збільшення цін не відбулося. Минулої зими через блекаути та безпекову ситуацію було навіть "просідання" у вартості оренди на 10%. Проте наразі ціни знову вирівнялись до довоєнних,

– зазначила Оксана Остапчук.

Ціни на оренду житла зростали тільки у серпні – вересні, як і в багатьох великих містах через повернення українців з-за кордону, а також через переїзд студентів на навчання із сіл та містечок. Тоді у всіх районах Одеси винаймати житло стало дорожче на 15 – 20%. Наразі ціни стали наближені до довоєнних – середня вартість становить близько 6 700 гривень.

Харківський ринок майже заморожений

Ситуація на ринку продажу житла в Харкові не змінились навіть у 2023 році – ціни залишились нижчими за ті, що були до повномасштабного вторгнення. Аналітики OLX зазначають, що протягом цього року зафіксували кілька хвиль коливання вартості житла, проте переважно в бік зниження. Така ситуація, звісно, що спричинена низьким попитом, який пов’язаний з безпековою ситуацією в Харкові.

Харківський ринок фактично майже заморожений, тобто мінімально активний, враховуючи близькість бойових дій і потенціал прильотів з Білгородщини,

– каже Вікторія Берещак.

Що стосується ситуації на вторинному ринку, то суттєвих змін теж не відбулося. За даними українського маркетплейса DIM.RIA, середня ціна протягом 2023 року коливалася у межах 7%.

Ринок довгострокової оренди також не відновився: в Шевченківському районі міста середня ціна за однокімнатну квартиру становить 5 тисяч гривень, що на 41% менше за довоєнну. Є райони де "просідання" вартості не такі суттєві, але й вони коливаються від 15 до 30%.



Житловий комплекс у Харкові / Фото ЛУН

Отже, у великих містах України протягом 2023 року ситуація на первинному й вторинному ринках та на ринку оренди здебільшого покращилася. Винятком став Харків через досить близьке розташування до лінії фронту. Зрештою, перебіг воєнних подій в Україні є одним із найголовніших критеріїв, який впливає на злети й падіння цін, попит і пропозицію, рішення людей щодо вибору й купівлі житла.