Назвали місто, де найбільше зросли ціни в новобудовах з початку року

Ціни на первинному ринку продовжують зростати. Зокрема, найбільше квартири в новобудовах подорожчали в західних містах.

Лідерами за підвищенням середньої вартості є два міста, адже різниця в показниках мінімальна. Та на першому місці все ж опинився Ужгород.

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В Ужгороді ціни на первинці зросли найбільше

З початку року найпомітніше здорожчало житло в Ужгороді – на 15%. На другому місці опинилася Львівщина, де середня вартість зросла на 14%.

Порівняно з Києвом це дуже високі плюсові показники. Адже в столиці ціни зросли лише на 2%.

Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага – на боці вторинного житла,

– зазначено у звіті НБУ.

Надалі зростання чи зниження цін буде зумовлене передовсім побажаннями продавців. В окремих сегментах цьому сприятиме попит підживлений фінансуванням за державними програмами.

У НБУ додають, що вартість житла в недобудовах на ранніх стадіях або в менш безпечних регіонах суттєво перевищуватиме комфортний для покупців рівень.

В Україні будують значно менше нових квартир

На початку 2022-го в Україні почали будувати 19 тисяч нових квартир. У 2023 році кількість скоротилася до 14 тисяч квартир. Протягом першого кварталу 2024-го обсяг зменшився ще більше. Забудовники почали зводити лише 9 884 квартири.

Загальний обсяг пропозиції на первинці Києва від початку повномасштабного вторгнення скоротився аж на 23%.