Лидерами по повышению средней стоимости являются два города, ведь разница в показателях минимальна. Но на первом месте все же оказался Ужгород.

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В Ужгороде цены на первичке выросли больше всего

С начала года заметно подорожало жилье в Ужгороде – на 15%. На втором месте оказалась Львовщина, где средняя стоимость выросла на 14%.

По сравнению с Киевом это очень высокие плюсовые показатели. Ведь в столице цены выросли всего на 2%.

Дальнейшее повышение цен на первичном рынке делает стоимость квадратного метра жилья соизмеримой, а иногда и выше стоимости жилья на вторичном рынке. С учетом рисков недостроя и стоимости ремонта существенное ценовое преимущество – на стороне вторичного жилья,

– указано в отчете НБУ.

В дальнейшем рост или снижение цен будет обусловлено прежде всего пожеланиями продавцов. В отдельных сегментах этому будет способствовать спрос подпитанный финансированием по государственным программам.

В НБУ добавляют, что стоимость жилья в недостроях на ранних стадиях или в менее безопасных регионах существенно превышать комфортный для покупателей уровень.

В Украине строят значительно меньше новых квартир

В начале 2022-го в Украине начали строить 19 тысяч новых квартир. В 2023 году количество сократилось до 14 тысяч квартир. В течение первого квартала 2024-го объем уменьшился еще больше. Застройщики начали возводить только 9 884 квартиры.

Общий объем предложения на первичке Киева с начала полномасштабного вторжения сократился аж на 23%.