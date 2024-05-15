Скільки коштують квартири з ремонтом і без ремонту у великих містах

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку досить різні. Одним із визначальних факторів у формуванні вартості є наявність ремонту. Помешкання без ремонту коштують дешевше, але чи суттєво? Експерти проаналізували ринок у кількох великих містах.

Аналітики DIM.RIA дослідили, яка ж різниця в ціні між квартирою без ремонту і з ремонтом. Вони проаналізували середню вартість у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі та Дніпрі, передає Нерухомість 24.

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Різниця в ціні на квартири з ремонтом і без ремонту

Згідно з результатами дослідження, найбільша різниця у ціні зафіксована у Львові – це 55%. Однокімнатна квартира на вторинці без ремонту коштує 53,4 тисячі доларів, а з ремонтом – 82,4 тисячі доларів.

Найменша різниця в ціні у столиці – всього лише 5%. У Києві помешкання без ремонту продають в середньому за 91,2 тисячі доларів, а з ремонтом – 95,8 тисячі доларів.

Ціни на квартири з ремонтом і без ремонту / Інфографіка DIM.RIA

Яка ситуація в інших містах

Івано-Франківськ

42,2 тисячі доларів (без ремонту);

56,1 тисячі доларів (з ремонтом).

Різниця – 33%.

Одеса

40 тисяч доларів (без ремонту);

50,6 тисячі доларів (з ремонтом).

Різниця – 26%.

Дніпро

35,9 тисячі доларів (без ремонту);

43,5 тисячі доларів (з ремонтом).

Різниця – 21%.