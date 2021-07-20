Однією з них є зацікавленість іноземних громадян у київській нерухомості. Про це розповів консультант при покупці нерухомості Іван Кудояр.

Цікаво Інвестування в нерухомість в Україні: у чому особливості та де краще купувати житло

Чому подорожчало житло у Києві

За словами Кудояра, на ринку нерухомості в українській столиці з'явилося багато "іноземного спекулятивного капіталу". Йдеться про громадян Європейського Союзу, Ізраїлю та США. У своїх країнах вони отримують кредити на вигідних умовах. Далі ці кошти інвестуються в київську нерухомість.

За словами експерта, якщо вкласти гроші в житло на ранньому етапі будівництва, за рік воно додасть у ціні близько 15 – 20%.

Іноземці стали причиною подорожчання житла у Києві / Фото 24 канала

Читайте Квартири в новобудовах Києва різко подорожчали: що буде до кінця року

В Америці нескладно взяти 1 мільйон доларів (27,2 мільйона гривень) кредиту під 3%. Їх потім можна вкласти у київську нерухомість, яка подорожчає на 15 – 20% у процесі будівництва,

– зазначив Іван Кудояр.

Водночас "гуртове" скуповування квартир призводить до зростання цін.

Іноземні громадяни купують житло у Києві на етапі фундаменту / Фото Pixabay

Покупці ще на етапі фундаменту "вигрібають" 20 – 30% найкращих, видових квартир, які вони перепродують трохи дорожче вже на вторинному ринку,

– пояснив Кудояр.

Нагадаємо, раніше у Києві рекордно подорожчала оренда житла. Скільки коштує квартира на місяць – читайте тут.