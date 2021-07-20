Однією з них є зацікавленість іноземних громадян у київській нерухомості. Про це розповів консультант при покупці нерухомості Іван Кудояр.
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Чому подорожчало житло у Києві
За словами Кудояра, на ринку нерухомості в українській столиці з'явилося багато "іноземного спекулятивного капіталу". Йдеться про громадян Європейського Союзу, Ізраїлю та США. У своїх країнах вони отримують кредити на вигідних умовах. Далі ці кошти інвестуються в київську нерухомість.
За словами експерта, якщо вкласти гроші в житло на ранньому етапі будівництва, за рік воно додасть у ціні близько 15 – 20%.
Іноземці стали причиною подорожчання житла у Києві / Фото 24 канала
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В Америці нескладно взяти 1 мільйон доларів (27,2 мільйона гривень) кредиту під 3%. Їх потім можна вкласти у київську нерухомість, яка подорожчає на 15 – 20% у процесі будівництва,
– зазначив Іван Кудояр.
Водночас "гуртове" скуповування квартир призводить до зростання цін.
Іноземні громадяни купують житло у Києві на етапі фундаменту / Фото Pixabay
Покупці ще на етапі фундаменту "вигрібають" 20 – 30% найкращих, видових квартир, які вони перепродують трохи дорожче вже на вторинному ринку,
– пояснив Кудояр.
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