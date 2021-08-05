Ціни на квартири в Україні незабаром досягнуть піку: названо строки

В Україні ціни на житлову нерухомість найближчим часом досягнуть піку. Це може статися вже через 2 – 3 місяці.

Лише з початку 2021 року ціни на житло в країні виросли в середньому на 20%. Однак і це, на думку фахівців, не межа.

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Що відбувається на ринку нерухомості

На думку експертів, вже зараз можна говорити про пік активності на ринку нерухомості в Україні. Через 2 – 3 місяці вони досягнуть стелі.

Згідно з прогнозами, наступний, 2022-й рік, почнеться зі стагнації ринку. Очікується, що вона триватиме 3 – 4 місяці. У цей період ціни на житло будуть стабільними.

Ціни не можуть зростати нескінченно. Я вважаю, що вже у жовтні – листопаді при цій економічній ситуації ринок може досягти максимально можливих цін, які можуть протриматися щонайменше 6 місяців,

– зазначив глава Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Житло в Україні знову подорожчає / Фото Pixabay

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Що буде далі

На думку експерта, ефекту мильної бульки на ринку нерухомості не варто очікувати. Як пояснив Піта, попит на житло продовжує зростати, проте нерухомість не стала доступною навіть для 20% українців. Причин багато: низькі доходи населення, недоступна іпотека тощо.

Обвал ринку нерухомості в Україні не загрожує / Фото Pixabay

Нагадаємо, іноземці "вигрібають" кращі квартири у Києві. Це призвело до підвищення цін на ринку нерухомості в столиці.