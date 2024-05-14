Скільки коштують однокімнатні квартири на вторинному ринку: ціни по областях
Середня вартість однокімнатних квартир частково зросла, а частково знизилася. Найбільше ціна підвищилася на Закарпатті – це +12%.
Кількість оголошень-пропозицій щодо купівлі квартир на вторинному ринку здебільшого зростає. Протягом квітня показник значно зменшився лише в Києві та Черкаській області – на 20% та 10% відповідно. Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані аналітичного звіту DIM.RIA.
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Де найвищі ціни на вторинці
У квітні найвища середня вартість однокімнатної квартири зафіксована в Києві – 95 530 доларів. Львівська область є другою в списку із ціною 69 060 доларів. Трійку лідерів замикає Закарпатська – це 60 022 долари.
Протягом минулого місяця найбільше середня вартість зросла в Закарпатській (+12%) та Херсонській (+10%) областях.
У яких областях однокімнатні квартири найдешевші
Найнижчі ціни на житло в прифронтових областях або в регіонах з високою частотою обстрілів. Мовиться про такі регіони:
- Херсонська область – 22 889 доларів;
- Миколаївська область – 22 830 доларів;
- Запорізька область – 22 110 доларів.
Що стосується падіння цін за останній місяць, то найбільше середня вартість знизилася в Київській області (-5%).