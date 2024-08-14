Захмарні ціни: скільки коштує квадратний метр у європейських містах
Джерело:Numbeo
За останні кілька років вартість житла в Європі суттєво зросла. Причиною таких змін стало й повномасштабне вторгнення, адже багато українців виїхали в пошуках безпечного місця за кордон.
У деяких європейських містах ціни на квадратний метр у 10 разів перевищують київські. Це стало відомо з даних, які опублікували на Numbeo – найбільшій у світі базі даних про вартість життя.
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Які ціни на квадратний метр у містах Європи
Найдорожчими виявились квартири в скандинавських країнах, Швейцарії та Британії. Тут ціни на квадратний метр в центрі міста складають не 2 тисячі євро, як у Києві, а десятки тисяч.
Найвищу середню вартість у Європі зафіксували в Цюриху – майже 26 тисяч євро за квадрат. На другому місці опинилася Женева із вартістю близько 20 тисяч євро за квадрат.
На третьому місці ще одне швейцарське місто – Базель. Там середня ціна за квадратний метр становить майже 19 тисяч євро.
Десять найдорожчих міст / Дані Numbeo
Що стосується міст із бюджетними цінами на житло, то серед них:
- Кишинів (Молдова) – 1703 євро за квадрат;
- Сібіу, Орадя, Констанца (Румунія) – 1837, 1953 та 1987 євро за квадрат відповідно;
- Пловдив, Бургас (Болгарія) – 1935 та 1964 та євро за квадрат відповідно.
Київ у переліку зі 129 міст Європи посідає 99-ту позицію. Вартість квадратного метра в центрі столиці – 2 431 євро. Також до списку потрапили Львів, Одеса, Харків, Дніпро.